Головная боль снова поступает справа. У «Челси» опять проблемы с позицией правого защитника

1672298301

вчера, 10:18

Джеймс получил повторную травму, и ему может потребоваться операция.

Рис Джеймс сыграл свою первую игру после травмы, помешавшей отправиться на мундиаль

В матче 17 тура между «Челси» и «Борнмутом» свою очередную травму получил Рис Джеймс. Эта игра была первой для правого защитника с 11 октября – тогда он травмировал то же колено в матче Лиги чемпионов против «Милана», из-за чего впоследствии пропустил мундиаль в Катаре.

Джеймс до последнего надеялся, что ему удастся восстановиться к началу турнира и отправиться на Аравийский полуостров, однако главным тренером Англии Гаретом Саутгейтом было принято решение не рисковать Рисом. После того как Саутгейт сообщил о своем решении, Джеймс с согласием принял его:

Когда я получил травму колена, то понимал, что вернуться к ЧМ будет непросто – но почувствовал, что смогу это сделать. Я работал над восстановлением усерднее, чем когда-либо, ради шанса поехать на турнир. Действительно верил, что могу помочь команде. Осознавал, что есть риск с обеих сторон, но это тот риск, который я готов был взять на себя. Удачи нашим ребятам.

Сборная Англии не почувствовала потери боевой единицы. Позиция правого защитника у Гарета Саутгейта самая перенасыщенная, и она не раз вызывала проблемы с тем, чтобы встроить всех игроков в состав. Гарет неоднократно был вынужден использовать своих правых защитников на непрофильных для них позициях – Трента он пробовал в центре поля, Уокер несколько раз выходил в тройке центральных защитников, Триппьер отправлялся на левый фланг обороны. Ван-Биссака до сих пор не сыграл ни минуты за сборную, а Мэтти Кэш успел сменить гражданство и выступал на чемпионате мира за сборную Польши.

Причины рецидива спустя такой большой срок могут быть разными

Личный тренер многих игроков АПЛ , в том числе и воспитанника «Челси», Джеймс Ральф выразил недовольство в социальных сетях, написав: «Мне стоит держать язык за зубами, хотя у меня есть что сказать и много чего». Остается лишь догадываться, что под этим подразумевал Ральф, но вряд ли он катил бочку на собственного клиента.

Сценарий подобный недавнему – не ново. Джеймс уже получал рецидив в начале текущего года. В предыдущий «Боксинг дэй» Рис повредил заднюю поверхность бедра, месяц восстанавливался, вышел на 70 минут в матче против «Бернли», сделал 2 результативных действия и снова получил повреждение, пропустив месяц.

Грэм Поттер знал о риске повторной травмы и перед матчем с «Борнмутом» говорил о дозированном игровом времени и наборе формы: «Он очень важный игрок для нас, но мы должны поступательно внедрять его в состав. Нужно внимательно следить за его игровыми минутами». Однако и это не помогло.

Наиболее вероятный виновник случившегося – медицинский штаб. И вряд ли можно сказать о том, что вина лежит на одном конкретном сотруднике. С момента приобретения клуба Боэли уже успел выразить недовольство ситуацией с травмами в клубе и уволил главного физиотерапевта команды, а также главного врача. В данный момент новые лица на эти должности не назначены, и клуб находится в поиске.

За текущий сезон игроки «Челси» успели получить немалое количество травм. Самое показательное, что Рис Джеймс не единственный игрок, получивший рецидив. В аналогичной ситуации центральный защитник Уэсли Фофана. Они оба восстанавливались на протяжении всего мундиаля, но, в отличие от Риса, Уэсли не смог «дожить» до официальных матчей и повторно повредил колено в товарищеском матче против «Брентфорда».

Подобный сценарий развития событий вряд ли можно списать на стечение обстоятельств, и «Челси» остается надеяться, что новые специалисты для медицинского штаба будут назначены в скором времени.

Поттеру предстоит справляться с плотным календарем без одного из ключевых игроков

Травма Джеймса вряд ли сильно изменила планы Саутгейта, ведь у него и без того довольно много высококлассных правых защитников. Чего не скажешь о «Челси», который буквально страдает каждый раз, когда Джеймс получает повреждение.

Даже в тех 50 отыгранных Рисом минутах против «Борнмута» была видна значимость Джеймса для «Челси». Несмотря на то, что после октябрьской травмы он не успел набрать форму и значительно потерял в резкости и скорости, невооруженным глазом было заметно – Поттер играл в большей степени через правую бровку.

В отсутствие Риса игроков, способных сыграть на позиции правого защитника, не очень много. Среди таковых – Сезар Аспиликуэта, который точно не сможет исполнять роль Джеймса, а значит, Поттеру придется изменять стиль игры на правом фланге. Кроме Аспиликуэты в сезоне 21/22 Риса приходилось подменять Кристенсену, Чалобе и Лофтусу-Чику, но набор качеств у всех вышеперечисленных игроков явно не тот.