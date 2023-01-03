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Аллер вернулся к тренировкам в «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 00:50

Нападающий «Боруссии» Дортмунд" Себастьен Аллер вернулся к тренировкам.

В июле у игрока диагностировали рак яичек, в ноябре он перенес вторую операцию, которая прошла успешно. Текущее состояние игрока позволяет ему тренироваться, находясь в расположении «шмелей». Если во время сборов Себастьен покажет, что он в форме, то команда сможет на него рассчитывать. Сам футболист высказался по данному поводу:

Привет, ребята! Я наконец-то вернулся! Было довольно непросто, но ваша поддержка мне очень помогла. Очень сильно хочу видеть вас на стадионе и порадовать победами!

Аллер перешел в немецкий клуб из «Аякса» летом, на данный момент за дортмундцев он пока не играл в официальных встречах.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 04:47
Дай бог здоровья парню.
Гость
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