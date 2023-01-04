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Ван Дейк может больше не сыграть в январе из-за травмы

вчера, 14:21
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может пропустить остаток месяца из-за травмы.

Голландец получил повреждение в матче 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3) и был заменён в перерыве. Главный тренер команды Юрген Клопп сказал, что замена была мерой предосторожности, но обследования показали более серьёзный характер повреждения. У игрока диагностирована травма подколенного сухожилия.

Более точная информация относительно того, на какой период выбыл футболист, станет известна после проведения дальнейших тестов.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:51
Да уже заменили. Матипом. Или Конате. Неизвестно еще кого из них считать основным.
А на всякий случай Джо Гомес есть. Ну и вечный Милнер может играть кого угодно.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:39
Да, без Ван дейка тяжело будет. И так очки теряют.
Elliada
Elliada
вчера в 14:29
Здоровья, Ван Дейку. До Клоппа наконец должно дойти, что Ливерпулю нужны защитники, а не нападающие. Кем заменят Ван Дейка?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29
Нежелательная потеря для Ливерпуля. Скорейшего выздоровления.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:28
Похоже Ливерпуль ещё ниже просчет в чемпионате.
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