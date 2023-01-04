Ван Дейк может больше не сыграть в январе из-за травмы

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вчера, 14:21

Защитник «Ливерпуля» может пропустить остаток месяца из-за травмы.

Голландец получил повреждение в матче 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (1:3) и был заменён в перерыве. Главный тренер команды Юрген Клопп сказал, что замена была мерой предосторожности, но обследования показали более серьёзный характер повреждения. У игрока диагностирована травма подколенного сухожилия.

Более точная информация относительно того, на какой период выбыл футболист, станет известна после проведения дальнейших тестов.