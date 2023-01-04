«Локомотив» выложил детские фото Пиняева и Глушенкова в форме команды

«Локомотив» в своём телеграм-канале опубликовал детские фотографии новичков команды Ильи Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, а также приложил текст:
Илью Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова сложно назвать новичками «Локо». Все трое уже побывали в клубной системе в детстве, а теперь вернулись за новыми победами.
Но, а если серьёзно, то редко бывает, что мальчик пришёл заниматься футболом и всю карьеру провёл в одном клубе.
За всю историю футбола, особенно в современности таких единицы.
Если честно то на ум пришёл всего один игрок - это Игорь Акинфеев!!!
Думаю и после окончания карьеры футболиста останется в системе клуба.
Лантратову, Пиняеву и Глушенкову скорейшей адаптации в клубе, а там посмотрим.
Удачи!!!
Но, а если серьёзно, то редко бывает, что мальчик пришёл заниматься футболом и всю карьеру провёл в одном клубе.
За всю историю футбола, особенно в современности таких единицы.
Если честно то на ум пришёл всего один игрок - это Игорь Акинфеев!!!
Думаю и после окончания карьеры футболиста останется в системе клуба.
Лантратову, Пиняеву и Глушенкову скорейшей адаптации в клубе, а там посмотрим.
Удачи!!!