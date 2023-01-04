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«Локомотив» выложил детские фото Пиняева и Глушенкова в форме команды

вчера, 11:28

«Локомотив» в своём телеграм-канале опубликовал детские фотографии новичков команды Ильи Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, а также приложил текст:

Илью Лантратова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова сложно назвать новичками «Локо». Все трое уже побывали в клубной системе в детстве, а теперь вернулись за новыми победами.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:58
Я хочу спросить вас как болельщика Спартака. Разве Спартак ни разу не выкладывал подобные фото, сопровождая словами, что их игроки вернулись?
Да про другую команду легко написать всякие гадости, а можете про свой любимый Спартак так же сказать?
Или это совсем другая история, это типа иное...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:28
Только на такую дурь и способны - Слуцкий всех заразил...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:51
Ну как тут не скажешь, что с детства за Локо?!!!
Но, а если серьёзно, то редко бывает, что мальчик пришёл заниматься футболом и всю карьеру провёл в одном клубе.
За всю историю футбола, особенно в современности таких единицы.
Если честно то на ум пришёл всего один игрок - это Игорь Акинфеев!!!
Думаю и после окончания карьеры футболиста останется в системе клуба.

Лантратову, Пиняеву и Глушенкову скорейшей адаптации в клубе, а там посмотрим.
Удачи!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:41
Сказки из спартака, типа с детства за Локо.
shlomo
shlomo
вчера в 11:31
Интересная презентация, паровозики могут удивить...
Гость
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