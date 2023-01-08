Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» вышел на матч в одежде с брендом Роналду

Восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, недавно набивший тату за пару дней до матча, вновь привлек к себе внимание.
Британские СМИ обратили внимание, что пару дней назад в поединке против «Эвертона» аргентинец появился на поле в одежде с брендом португальца Криштиану Роналду, который в конце 2022 года со скандалом покинул «Олд Траффорд».
Известно, что Роналду является идолом Гарначо. Молодой аргентинец в прошлом сезоне в матче юношеского кубка повторил знаменитое празднование КриРо, а также не раз отмечал, что именно португалец является величайшим игроком всех времен, а не Лионель Месси.
Как это символично, что инициалы балласта именно там на игроках где и заслуживают быть.
Как это символично, что инициалы балласта именно там на игроках где и заслуживают быть.
Как и Винисиус)
Как и Винисиус)
Официально замечен он не был никогда в таких связях. Но завистники продолжают на него ярлыки вешать.
Официально замечен он не был никогда в таких связях. Но завистники продолжают на него ярлыки вешать.