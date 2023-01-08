Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» вышел на матч в одежде с брендом Роналду

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сегодня, 11:04

Восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» , недавно набивший тату за пару дней до матча, вновь привлек к себе внимание.

Британские СМИ обратили внимание, что пару дней назад в поединке против «Эвертона» аргентинец появился на поле в одежде с брендом португальца , который в конце 2022 года со скандалом покинул «Олд Траффорд».

Известно, что Роналду является идолом Гарначо. Молодой аргентинец в прошлом сезоне в матче юношеского кубка повторил знаменитое празднование КриРо, а также не раз отмечал, что именно португалец является величайшим игроком всех времен, а не Лионель Месси.