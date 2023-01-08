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Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» вышел на матч в одежде с брендом Роналду

сегодня, 11:04

Восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, недавно набивший тату за пару дней до матча, вновь привлек к себе внимание.

Британские СМИ обратили внимание, что пару дней назад в поединке против «Эвертона» аргентинец появился на поле в одежде с брендом португальца Криштиану Роналду, который в конце 2022 года со скандалом покинул «Олд Траффорд».

Известно, что Роналду является идолом Гарначо. Молодой аргентинец в прошлом сезоне в матче юношеского кубка повторил знаменитое празднование КриРо, а также не раз отмечал, что именно португалец является величайшим игроком всех времен, а не Лионель Месси.

Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» вышел на матч в одежде с брендом Роналду

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Все комментарии
Deville
Deville
сегодня в 16:05
этот парень потерян для мира, не удивлюсь, что этот якобы вундеркинд через пару лет будет шататься по арендам и закончит карьеру в аль насере, как его кумир.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 16:00
Поэтому и в сборную не берут... Хе..
kindpennywise
kindpennywise ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 15:07
Фейковых источников меньше читай. Был бы Месси кумиром Киллиана фото бы он делал с Месси, а не с Роном
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 14:40
АХАХАХАХА

Как это символично, что инициалы балласта именно там на игроках где и заслуживают быть.
Брулин
Брулин ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 14:07
Мбаппе и Холанд уже сказали, что Месси лучший в мире, успокойся!
Как и Винисиус)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:11
Не стать бы изгоем в команде.
Nik_otin
Nik_otin
сегодня в 12:38
Пацан шарит кто добился всего своим трудом, а кого до сих пор кормят с ложечки, а если отказываются кормить, то он с ней на тренировку выходит.
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 12:22
Многие вундеркинды именно Рона кумиром считают. Все уже видели фотку Киллиана мелкого с Роном, все знают , что Холланда кумир Рон
kindpennywise
kindpennywise ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 12:19
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:07
    У каждого человека свои закидоны...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 11:35
      galem72
      galem72
      сегодня в 11:16
      Вот уж точно копание в грязном белье. Хотя чего можно ждать от убогого the Сан...
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      сегодня в 11:15
      Успел гей-нарцисс затянуть в свои сети мальчугана.
      Гость
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