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РФС прекращает 14-летнее партнёрство с Adidas

сегодня, 11:04

Российский футбольный союз в 2023 году откажется от использования экипировки компании Adidas. Эту информацию подтвердил глава РФС Александр Дюков.

Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор.

Adidas одевал сборную России с 2008 года. 1 марта прошлого года Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом. Несмотря на это, сборная России осенью провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:50, ред.
Мода диктует условия...
Новых спонсоров найдём...и амуницию навяжем..
А этот..уже не в тренде....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:31
Раздвинув булки перед УЕФА , форма нам совсем не нужна . Если что , нам выдадут радужные набедренные повязки .
monah-10
monah-10 ответ Рыцарь Маг (раскрыть)
сегодня в 16:28
Кто просто носит адидас, то настоящий 2сссс.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 16:24
Значит будет китайский "Абибас".
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:25
Скорее Адидас отказался
ABir
ABir
сегодня в 15:24
Очень многие сборные уже не в адидасе играют и ничего. Отказаться от Адидас - это, как с доллара слезть. Адидас - это сейчас совсем не значит - класс.
Союзник противников
Союзник противников ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 14:58
Нельзя,ибо "постыдно,западло,близкие не поймут"...И отмывать не на чем.Командировок нет,левака за госсчёт.
Союзник противников
Союзник противников ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 14:56
Он такой же "москвич",как большинство позиционирующих себя москвичами на этом сайте.
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:54
ЦИРК! А что,адидас шьют в Германии???
Храневец
Храневец
сегодня в 14:52
А чем хуже наша Большевичка или Ивановский трикотаж ???????? А вместо бутс можно купить ботинки Техноавиа с металлическим мыском ,вот соперникам не поздоровится !!!!!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:37
Больше не о чем говорить?
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:36
Nike вряд ли согласятся. Puma туда же. Корейская Fila может подписаться. Это же не только форма, но и бутсы и вся экипировка. Щитки, гетры итд. Мелочевку всё равно будет поставлять Adidas
DXTK
DXTK
сегодня в 13:29
А нельзя сделать одежду без всяких спонсоров брендов и рекламы просто с логотипом клуба или сборной.
протон
протон
сегодня в 13:04
Зачем нам адидас, если у нас под боком есть замечательный белорусский трикотаж!!)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 12:52
Смешно читать комментарии, типа сошьём не хуже, Москвичи тоже машины… ох, чувствую, когда это сойдёт массово с конвейера будет ещё веселее)))
lukarelli
lukarelli
сегодня в 12:51
я слышал они хотят только лгбт одевать
Брулин
Брулин
сегодня в 12:48
Зачем в 2023г сборной России форма?
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 12:27
Я это слышал ещё в школе в середине 80-х )))
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 12:26
Ну вот - пришло время Abibas!

lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:19
ну, всё! теперь ади даслеру крышка!
shlomo
shlomo ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 12:10
Добра, Вам!.... и это было!!!
kindpennywise
kindpennywise ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:08
Это не знаю в каком регионе , в Махачкале орали КТО НАДЕВАЕТ АДИДАС ТОТ НАСТОЯЩИЙ *******
x9x69v2cn3w5
x9x69v2cn3w5
сегодня в 12:03
Долго музыка играла, что дальше
shlomo
shlomo
сегодня в 12:00
Что то вспомнилось..... кто носит майку адидас, тому любая... свое нужно развивать и нечего брендам бешенные деньги платить
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:00
Кто носит майку Адидас - тому любая баба даст !
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:59
Заключат контракт с Садоводом
memphis
memphis
сегодня в 11:53
А кто помнит про типо НАШ Bosco? Куда он после Олимпиады делся?
memphis
memphis
сегодня в 11:51
Будет Большевичка? Или Абибас?
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:48
Долго ли умеючи !?))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:46
Китайцы сейчас шьют не хуже.
Гость
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