РФС прекращает 14-летнее партнёрство с Adidas

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сегодня, 11:04

Российский футбольный союз в 2023 году откажется от использования экипировки компании Adidas. Эту информацию подтвердил глава РФС .

Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры — будет новый технический спонсор.

Adidas одевал сборную России с 2008 года. 1 марта прошлого года Adidas приостановил партнерское соглашение с союзом. Несмотря на это, сборная России осенью провела три товарищеских матча в экипировке от этого поставщика.