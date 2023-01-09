Иранский футболист приговорён к 26 годам тюрьмы

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вчера, 21:40

Иранский футболист приговорен к 26 годам тюремного заключения.

Бывший защитник «Трактора», который поддержал массовые протесты в стране, обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских. Помимо этого, сообщается о его участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности, а также членстве в незаконных группировках.

В сумме Азадани получил 26 лет, но суть в том, что эти наказания он будет отбывать одновременно, игрок будет вынужден провести в заключении 16 лет – таков максимальный срок за одно из преступлений, в котором он обвиняется.