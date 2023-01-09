Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Иранский футболист приговорён к 26 годам тюрьмы

вчера, 21:40

Иранский футболист Амир Азадани приговорен к 26 годам тюремного заключения.

Бывший защитник «Трактора», который поддержал массовые протесты в стране, обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских. Помимо этого, сообщается о его участии в сговоре с целью нарушения общественной безопасности, а также членстве в незаконных группировках.

В сумме Азадани получил 26 лет, но суть в том, что эти наказания он будет отбывать одновременно, игрок будет вынужден провести в заключении 16 лет – таков максимальный срок за одно из преступлений, в котором он обвиняется.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Азадани Амир
Перевод с efe.com Фото: Сайт abc.es
Слухи«Бенфика» подозревается в организации договорных матчей
08 января
У бывшего игрока «Арсенала» нашли кокаин на сумму около 4 тысяч фунтов
07 января
Игрок сборной Мартиники задержан в Париже с крупной партией кокаина
07 января
Тотти подозревают в отмывании денег
05 января
Бывший футболист «Марселя» был застрелен этой ночью
24 декабря 2022
Экс-тренера Бразилии Тите во время ограбления упрекнули в провале на ЧМ
24 декабря 2022
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 