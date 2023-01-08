«Бенфика» подозревается в организации договорных матчей

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вчера, 20:15

«Бенфику» подозревают в организации договорных матчей.

Правоохранительные органы Португалии продолжают вести расследование и изучают период истории «орлов» с 2016 по 2020 год. Под подозрением находится , ставший президентом лиссабонского клуба в 2021 году, сменив​ Луиша Фелипе Виейру, который покинул данную должность после обвинения в мошенничестве, отмывании денег, а также подделке документов. До 2021-го Кошта трудился в клубе в качестве вице-президента.

Сообщается, что «Бенфика» извлекла выгоду из договорных игр, соответствующие электронные письма доказывают это. Клубу может грозить крупный штраф, либо понижение в классе, если вину докажут.