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«Бенфика» подозревается в организации договорных матчей

вчера, 20:15

«Бенфику» подозревают в организации договорных матчей.

Правоохранительные органы Португалии продолжают вести расследование и изучают период истории «орлов» с 2016 по 2020 год. Под подозрением находится Руй Кошта, ставший президентом лиссабонского клуба в 2021 году, сменив​ Луиша Фелипе Виейру, который покинул данную должность после обвинения в мошенничестве, отмывании денег, а также подделке документов. До 2021-го Кошта трудился в клубе в качестве вице-президента.

Сообщается, что «Бенфика» извлекла выгоду из договорных игр, соответствующие электронные письма доказывают это. Клубу может грозить крупный штраф, либо понижение в классе, если вину докажут.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:22
спать спокойно теперь не получится
протон
протон
вчера в 23:45
Не может такого быть, в европах же все честные и порядочные
minai
minai
вчера в 21:43, ред.
Проклятые! Организаторы договорных матчей! Как же вы всех достали своими договорными матчами. Негодяи! Гореть вам в аду.
lotsman
lotsman
вчера в 21:33
Спорт превращают в бизнес, в коммерцию. Чистого спорта скоро вообще не станет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:23
Если копнуть, то почти любой клуб можно наказать за это.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:14
Правохранителям часто, что то мерещится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
Если не докажут, всё равно оштрафуют.
Я так понимаю?
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 20:45
Считаю, если вина будет доказана, то понижение в классе обязательно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:37
На то они и договорные матчи , чтобы приносить доходы 💰 💰 💰 .
Гость
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