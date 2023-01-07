Игрок сборной Мартиники задержан в Париже с крупной партией кокаина

Футболист сборной Мартиники Жан-Эммануэль Недра был задержан в парижском аэропорту с партией кокаина. По данным французской прессы, игрок пытался провезти около 100 кг.
Недра арестован и сейчас находится под стражей в ожидании суда.
Футболист сборной Мартиники Жан-Эммануэль Недра был задержан в парижском аэропорту с партией кокаина. По данным французской прессы, игрок пытался провезти около 100 кг.
Недра арестован и сейчас находится под стражей в ожидании суда.
"Не поверишь начальник, для себя, на пробу взял".
"Не поверишь начальник, для себя, на пробу взял".