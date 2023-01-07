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Игрок сборной Мартиники задержан в Париже с крупной партией кокаина

сегодня, 09:22

Футболист сборной Мартиники Жан-Эммануэль Недра был задержан в парижском аэропорту с партией кокаина. По данным французской прессы, игрок пытался провезти около 100 кг.

Недра арестован и сейчас находится под стражей в ожидании суда.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:55
На вопрос полиции куда так много, Жан-Эммануэль Недра ответил:
"Не поверишь начальник, для себя, на пробу взял".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:25
За что??? А-а-а,надо легально ввозить этот ценный продукт в Европку...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:15
Вообще "без палева" решил провести))) 100кг этож несколько чемоданов/сумок или чего-то еще набитых полностью. Чем думал, непонятно
gnad8xrxgg4c
gnad8xrxgg4c
сегодня в 10:11
"Нихренасе у вас ручная кладь! Да это не кладь, а просто клад! А точнее это просто недра, месье Недра!" - цокали языками видавшие виды парижские таможенники
Futurista
Futurista
сегодня в 09:55, ред.
В недрах Недры нашли кокос...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:39, ред.
Нихр@на себе!! 100кг коксу,через аэропорт, даже наши цигане ростовские,до такого недодумалися бы!!! Наверняка чувак был хорошо обдолбленный!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:34
Впору организовывать чемпионат по футболу среди любителей наркотиков
ДСА
ДСА
сегодня в 09:31
Что-то очень часто в последнее время футболисты оказываются связанными с наркотиками, раньше такого не было.
Гость
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