Тотти подозревают в отмывании денег

Экс-игроку «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти придется предстать перед судом по подозрению в отмывании денег.
Сообщается, что бывший футболист имеет отношение к «подозрительным операциям, о которых сообщили агенты по борьбе с отмыванием денег». Следователи изучат банковские счета итальянца. Их интересуют операции, которые выполнялись в течение 2,5 лет. В частности, они намерены расследовать платежи, связанные с букмекерскими конторами.
Например, одна из сделок произошла в августе 2022 года. Своему родственнику Тотти одолжил 80 тысяч евро, не требуя процентов. Сумму сперва должны были перечислить на общий счёт жены и дочери его друга, а затем провести ее через общий счёт супругов, после чего она бы перешла на личный счет друга.
Помимо этого, в июне 2020 года с двух банковских счетов Тотти также якобы осуществлялись подозрительные операции, связанные с казино в Монако, Лондоне и Лас-Вегасе. Эксперты в одном из своих отчётов пишут:
Есть большие сомнения касательно истинного назначения денег, которые были отправлены в различные международные игорные дома.