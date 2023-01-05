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Тотти подозревают в отмывании денег

вчера, 13:32

Экс-игроку «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти придется предстать перед судом по подозрению в отмывании денег.

Сообщается, что бывший футболист имеет отношение к «подозрительным операциям, о которых сообщили агенты по борьбе с отмыванием денег». Следователи изучат банковские счета итальянца. Их интересуют операции, которые выполнялись в течение 2,5 лет. В частности, они намерены расследовать платежи, связанные с букмекерскими конторами.

Например, одна из сделок произошла в августе 2022 года. Своему родственнику Тотти одолжил 80 тысяч евро, не требуя процентов. Сумму сперва должны были перечислить на общий счёт жены и дочери его друга, а затем провести ее через общий счёт супругов, после чего она бы перешла на личный счет друга.

Помимо этого, в июне 2020 года с двух банковских счетов Тотти также якобы осуществлялись подозрительные операции, связанные с казино в Монако, Лондоне и Лас-Вегасе. Эксперты в одном из своих отчётов пишут:

Есть большие сомнения касательно истинного назначения денег, которые были отправлены в различные международные игорные дома.

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