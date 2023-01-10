УЕФА помогает РФС сформировать рабочую группу по взаимодействию

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вчера, 12:48

На этой неделе должен быть определён состав рабочей группы Российского футбольного союза ( РФС ) по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Об этом 10 января сообщил генеральный секретарь РФС .

УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС . Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом. Процесс сложный.

О создании рабочей группы было объявлено 30 декабря.