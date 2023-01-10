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УЕФА помогает РФС сформировать рабочую группу по взаимодействию

вчера, 12:48

На этой неделе должен быть определён состав рабочей группы Российского футбольного союза (РФС) по взаимодействию с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 10 января сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

УЕФА помогает сформировать рабочую группу. Мы дали предложения по кандидатурам от РФС. Общение с Международной федерацией футбола и Международным олимпийским комитетом было, на этой неделе должны определиться с составом. Процесс сложный.

О создании рабочей группы было объявлено 30 декабря.

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Митрофанов Максим
Источник: tass.ru Фото: РФС
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