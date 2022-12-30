Дюков: «РФС мог перейти в АФК, но не получить право играть на ЧМ-2026»

Президент РФС рассказал, что даже при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола сборная России могла не получить возможность участвовать на ЧМ -2026.

Одна из причин, почему решили не переходить в Азию ― отсутствие гарантии включения нас в отбор? Да, нам никто это не гарантирует. Такую гарантию нам может дать только ФИФА . Мы могли перейти, но при этом не попасть в отбор. Хоть и Азия по-прежнему готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять ― нет.

Никаких писем в УЕФА о намерении выйти мы не отправляли. Это была дезинформация.

Ещё неделю назад у нас не было очевидного решения. Выглядело так, будто я выступаю за АФК, но мне задавали вопросы, почему этот переход нужен, я и отвечал вам аргументами в пользу этого перехода.