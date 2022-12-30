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Дюков: «РФС мог перейти в АФК, но не получить право играть на ЧМ-2026»

вчера, 17:07

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что даже при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола сборная России могла не получить возможность участвовать на ЧМ-2026.

Одна из причин, почему решили не переходить в Азию ― отсутствие гарантии включения нас в отбор? Да, нам никто это не гарантирует. Такую гарантию нам может дать только ФИФА. Мы могли перейти, но при этом не попасть в отбор. Хоть и Азия по-прежнему готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять ― нет.

Никаких писем в УЕФА о намерении выйти мы не отправляли. Это была дезинформация.

Ещё неделю назад у нас не было очевидного решения. Выглядело так, будто я выступаю за АФК, но мне задавали вопросы, почему этот переход нужен, я и отвечал вам аргументами в пользу этого перехода.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:41
ниче, скоро откроют.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:49
Обычная история с вершины нарушения правил и законов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:13
Жалкие корыстолюбивые,жирные лизоблюды,мечтающие о прощении "барина".Сдохнут,но не решатся лишиться права лизнуть с барского блюдца.Да и деток под удар поставить боятся.
"Начерчиллили и никаких рузвельтатов",как говорили наши отцы и деды,по поводу затянувшегося обещания открыть Второй фронт.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:12
Если честно нужно ждать когда ФИФА даст добро.
Думаю отборочный 2026 может быть будем участвовать.
nubom
nubom
вчера в 20:59
А мы тут на soccer.ru без всяких совещаний давно уже так порешили...
djaich
djaich ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 20:17
Не только Кубок Азии, но и всеазиатские клубные соревнования, и молодежный футбол для всех возрастов континентального уровня, где Азия достаточно сильна, и возможность организации узкорегиональных соревнований с приглашенными участниками для поддержания сборной в тонусе. Можно даже Континентальную Суперлигу планировать, если есть желание и дальше сосать деньги с госкорпораций.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:05
Понимаю, лучше сидеть дома без ЧМ и ЧЕ и вообще нигде не играть, чем играть в АФК за кубок Азии. Такая логика у РФС? Думаю, там люди просто ссуться ответственности принять такое решение.
djaich
djaich ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:24
Когда там жеребьевка отбора на ЧМ 2026? В январе? Посмотрим. Если что, то только что собственноручно выписанный вами для других титул на себя примерите?
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:16
Неужели в РФС восторжествовал здравый смысл? И вообще, кто там (в РФС) был за переход в АФК, нужно гнать поганой метлой - это просто недоумки!
djaich
djaich
вчера в 19:01
Про общемировые соревнования изначально можно было забыть. АФК давало право принимать участие во всеазиатских, то бишь континентальных, соревнованиях. Что Дюков предлагает взамен? Ничего?
Знатог
Знатог
вчера в 18:32
Англию отстранили от еврокубков на 5 лет, из-за того что болельщики нахулиганили и погибли 39 человек. Наши нахулиганили больше и погибли не 39 чел.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:14
О каком ЧМ вообще речь? Мы туда за 20 лет попали 2 раза. Один как хозяева. Тем более этот турнир будет в США. Лететь туда и позориться под аплодисменты "друзей и партнёров"? Переход в Азию нужно рассматривать только в контексте игр в Азии. Всё. Забыть про ФИФА и ЧМ на 8 лет, а к 2030 году всё уже тысячу раз поменяется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:06, ред.
Смысла особого не вижу в переходе в АФК, во-первых не факт, что нас туда примут, как не крути, но недругов и там хватает, да и условия дружественным странам могут поставить, надо помнить, что футбол нынче политика даже больше политика чем спорт, из европы могут всё-таки опомниться, ведь кущ такой теряют.
pomor45
pomor45
вчера в 17:56
Бздюль!
lotsman
lotsman
вчера в 17:22
Возможно к ЧМ 2030 решат что то с допуском России на международные игры.
DXTK
DXTK
вчера в 17:15, ред.
Тогда какого х**** вы вообще дергаетесь? Думаю все понимают что российский футбол в ближайшие пять лет точно нигде не будет играть, кроме товарников, вот после ЧМ 2026 будет прояснение и сдвиг по данному вопросу оставаться в УЕФА или переходить в Азию.

PS просто задайте сами себе вопрос где будет проходить ЧМ 2026? и почему нас туда не допустят, мне ясна причина.
Гость
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