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РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

вчера, 20:01

Перед Новым годом РФС заплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА.

В конце прошлого месяца исполком РФС создал рабочую группу, для изучения целесообразности перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). На данный момент российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Сообщается, что РФС как член УЕФА до 1 января был обязан оплатить свое пребывание в организации в 2023 году. РФС перед Новым годом перевел в УЕФА 250 швейцарских франков.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:32
cska1948
cska1948
сегодня в 10:18
УЕФА получил от РФС 250 тысяч швейцарских франков в качестве взноса за членство в 2023 году.
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Соккер, Вы забыли написать слово "ТЫСЯЧ".
Lexapolik
Lexapolik
сегодня в 06:28
Вообще то взнос составляет 250 тыс. швейцарских франков.
KTSn
KTSn
сегодня в 00:57
19000 рублей... Бешеные деньги
протон
протон
сегодня в 00:19, ред.
По-моему, это позор. Ежу лесному понятно, что если даже, РФС закидает деньгами УЕФА и те изъявят желание вернуть нас обратно, тут же вылезят pycoфо6ские страны прибалтии, польши и скандинавии, которые объявят бойкот и несогласие. И УЕФА скажет: "дорогие Россияне, мы вот.. мы хотели, а оно вот как получается.. посему, пока посидите в одиночестве еще с пяток лет".. Это напоминает, президентов США, которые приезжали в Россию и договаривались о чём-то, а потом, когда наставала пора соблюдать договорённости говорили, мол, мы бы рады исполнить подписанные договоры, но у нас Конгресс против.. и мы не можем.. а так очень преочень хотим...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:06
недорого, потянем! И на что там Уефа живет? Скромняги! Может, это в час?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:53
250...чего?Тысяч,кубов,тонн??? Клоунада какая-то.
ABir
ABir ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 22:46
На фига!
zjhpf7ddmxyq
zjhpf7ddmxyq
вчера в 21:40
Да, у России первую беду никогда не исправить, а дороги вроде улучшаются..
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:23
Реально 250 франков? Так! Сейчас свой посёлок, где моя дача, заявлю в УЕФА. Может в отбор допустят))) сыграем местной командой)))
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 21:23
.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:22, ред.
Меня смущает 250... франков или врет дюков , или опечатка...) Таких взносов не может быть
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
вчера в 21:21
Без паники, господа!
Это в два раза дешевле Сутормина!)
drug01
drug01
вчера в 21:10
Взносы платим а на игры не допускают
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:08
А какой смысл бабосики херачить ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:02, ред.
РФС оплатил ежегодный "Лоховской" взнос за "членство" в УЕФА !)
112910415
112910415
вчера в 20:53
в ожидании указаний сверху ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:52
По факту оплатили не за участие а за пребывание.
alexgurzan
alexgurzan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:49
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:44, ред.
Всё верно ! Машинка для закатывания еврогуб столько и стоит.
Лайкёр
Лайкёр ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 20:35
Нет, именно 250 франков (19000 рублей).
Asper
Asper
вчера в 20:32
Но в рублях и на счёт в Газпромбанке
Илья85
Илья85
вчера в 20:30
Это что ,чаевые?250 франков ?
Boricku
Boricku
вчера в 20:24
Дюк Красава, забивака.
pomor45
pomor45
вчера в 20:15
Бесценный член УЕФА. Никаких с ним хлопот, только доход от взносов.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 20:14
250 швейцарских франков ??????? Может все таки 250000!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
А зачем, если в АФК собрались?
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:10
Не приличная сумма
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