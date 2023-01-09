РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА

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вчера, 20:01

Перед Новым годом РФС заплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА .

В конце прошлого месяца исполком РФС создал рабочую группу, для изучения целесообразности перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). На данный момент российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА .