Ле Грэ отстранён от должности главы Федерации футбола Франции

Ноэля Ле Грэ сняли с должности главы Федерации футбола Франции (FFF).
Исполнительный комитет FFF решил отстранить Ле Грэ как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, которую провели в федерации.
Исполняющим обязанности президента FFF стал Филипп Диалло, он был вице-президентом организации.
Ранее Ле Грэ был обвинен в сексуальных домогательствах.
Может всё - таки он купил финал 2018 года?
Может всё - таки он купил финал 2018 года?
Господи, да кому там "лягушки " втирают за моральный облик французской личности ?! Для них во все времена лишний перепихон промеж делов - это как в метро войти/выйти!
Баба эта - просто повод для отвода глаз от истинной причины его смещения.
Ниточки тянутся к договорняку и сливу финала ЧМ аргам. Ле Грэ знал, чем дело обернётся, поэтому для него, думаю, это неожиданностью не стало. Кроме того, его явно после мундиаля Инфантино с сотоварищами не обидели...Только и всего.
Господи, да кому там "лягушки " втирают за моральный облик французской личности ?! Для них во все времена лишний перепихон промеж делов - это как в метро войти/выйти!
Баба эта - просто повод для отвода глаз от истинной причины его смещения.
Ниточки тянутся к договорняку и сливу финала ЧМ аргам. Ле Грэ знал, чем дело обернётся, поэтому для него, думаю, это неожиданностью не стало. Кроме того, его явно после мундиаля Инфантино с сотоварищами не обидели...Только и всего.
о Зидане, сославшись на дименцию, ляпнул не подумавши,
зато весомый повод в оставку!!!
о Зидане, сославшись на дименцию, ляпнул не подумавши,
зато весомый повод в оставку!!!
Это если реально оценить силу состава сборной.
Это если реально оценить силу состава сборной.
Мож поможет?!😂.
Мож поможет?!😂.
Следующий новост будет обвинение против Дешама с шантажом.
Следующий новост будет обвинение против Дешама с шантажом.
https://youtu.be/lHnDv_hjtIc
Слишком много болтал юноша.
Слишком много болтал юноша.
Дедок конечно наговорил, но то что резко началась кампания против него(от каких то фриков тетек которых но 30-40лет назад при обнимал до самого Макрошки) лишь говорит, что ждали повода чтоб его снять, ибо эти слова на отстранения 100% не тянут.
А самое смешное, что фрацузы свои результаты показали при правлении этого мужичка, а если найдут повод, чтоб и Дешама убрать в пользу Зидана, то это будет реальное шапито
Дедок конечно наговорил, но то что резко началась кампания против него(от каких то фриков тетек которых но 30-40лет назад при обнимал до самого Макрошки) лишь говорит, что ждали повода чтоб его снять, ибо эти слова на отстранения 100% не тянут.
А самое смешное, что фрацузы свои результаты показали при правлении этого мужичка, а если найдут повод, чтоб и Дешама убрать в пользу Зидана, то это будет реальное шапито