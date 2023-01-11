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Ле Грэ отстранён от должности главы Федерации футбола Франции

вчера, 16:42

Ноэля Ле Грэ сняли с должности главы Федерации футбола Франции (FFF).

Исполнительный комитет FFF решил отстранить Ле Грэ как минимум до публикации результатов аудиторской проверки, которую провели в федерации.

Исполняющим обязанности президента FFF стал Филипп Диалло, он был вице-президентом организации.

Ранее Ле Грэ был обвинен в сексуальных домогательствах.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:07
Слив финала Аргентине? 😀 Понимаю, ты расстроен тем, что Месси стал чемпионом мира, но выдумывать подобные истории...🤦‍♂️
Может всё - таки он купил финал 2018 года?
Gahi
Gahi
сегодня в 00:16
Поэтому поводу есть хорошая пословица - "Мудрый опирается на корень языка, а глупый балансирует на кончики своего языка".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:29, ред.
ИМХО.
Господи, да кому там "лягушки " втирают за моральный облик французской личности ?! Для них во все времена лишний перепихон промеж делов - это как в метро войти/выйти!
Баба эта - просто повод для отвода глаз от истинной причины его смещения.
Ниточки тянутся к договорняку и сливу финала ЧМ аргам. Ле Грэ знал, чем дело обернётся, поэтому для него, думаю, это неожиданностью не стало. Кроме того, его явно после мундиаля Инфантино с сотоварищами не обидели...Только и всего.
shur
shur
вчера в 20:26
...может оказаться так, что старика попросили так высказаться
о Зидане, сославшись на дименцию, ляпнул не подумавши,
зато весомый повод в оставку!!!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:21
Французы показали умение проигрывать финалы чемпионатов в роли фаворитов.
Это если реально оценить силу состава сборной.
pomor45
pomor45
вчера в 20:20
Тяжело западным мужикам: Если не на виду, бабы обходят стороной, если на виду, приходится самому баб стороной обходить.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:15
Какой приятный сюрприз! А еще доказать взятку от Дешама и разорвать с ним контракт.
112910415
112910415
вчера в 19:57
ещё один сгорел на работе ! )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:11
НЕ беда-уволили Ле Грэ,назначат Ме Грэ.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:50
Надо на 🐸 переходить. Дед Щукарь бригаду лягушками кормил, а они ого-го!). Целину подняли!).
Мож поможет?!😂.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:43
Пока Зидана не ставять на пост главного тренера сборной Франции, ни кому покоя не будет в Франции.
Следующий новост будет обвинение против Дешама с шантажом.
drug01
drug01
вчера в 18:31
Где футбол там большие соблазны и пройти всё это не так просто
dok66
dok66
вчера в 18:29
Виват деду . В таком возрасте , а он еще ого-го !
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:52
Зяма- всегда актуален и неподражаем!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:30, ред.
В 81 год быть снятым с должности за сексуальные домогательства это сильно)...

susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:28
Язык слишком длинным оказался...
shlomo
shlomo
вчера в 17:28
Наверно по совокупности всего заслужил увольнение....
bx5panpwh9kw
bx5panpwh9kw
вчера в 17:22
Этого следовало ожидать...
Слишком много болтал юноша.
sir_Alex
sir_Alex ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:20
А кто говорит, что слова Ле Грэ про Зидана имеют отношение к этой ситуации?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:50
Хотел угостить девушку шампанским, в результате лишился должности. Наверное, еще и посадить могут.
протон
протон
вчера в 16:49
Слова Ле Гре про Зидана к этой ситуации ваще не имеют никакого отношения, кроме того что дача показаний пострадавших совпала немного с датами. Или кто-то реально думает, что если бы Ле Гре такого не говорил, то ничего бы и не произошло.
Дедок конечно наговорил, но то что резко началась кампания против него(от каких то фриков тетек которых но 30-40лет назад при обнимал до самого Макрошки) лишь говорит, что ждали повода чтоб его снять, ибо эти слова на отстранения 100% не тянут.
А самое смешное, что фрацузы свои результаты показали при правлении этого мужичка, а если найдут повод, чтоб и Дешама убрать в пользу Зидана, то это будет реальное шапито
Гость
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