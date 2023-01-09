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«Арсенал» нанял экс-игрока сборной Англии по футзалу

вчера, 21:25

«Арсенал» принял на работу бывшего игрока сборной Англии по футзалу, а также клуба нон-лиги «Хэштег Юнайтед» Хуссейна Ису.

Сообщается, что экс-футболист войдет в тренерский штаб Микеля Артеты. Иса будет заниматься тренировкой команды в атакующей фазе игры, в наибольшей степени он будет помогать игрокам отрабатывать удары, игру головой, а также касание мяча. Что любопытно, Иса является воспитанником «Тоттенхэма». К «канонирам» он присоединится летом.

Хуссейн стал известен благодаря своим трюкам и виртуозной игре в футзал.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:23
По моему лишнее это, немного разные виды футбола.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:03
Какой удар и игра головой в футзале? Это бред. Возможно дриблинг и короткий пас, контроль мяча то что активно используется в футзале
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:55
Странно, вроде бы удары, игра головой и касание мяча - это навыки, которым учат чуть ли не в первую очередь. Более того, у Артеты и так техничные игроки в команде. Мощи бы добавить!
Гость
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