«Арсенал» нанял экс-игрока сборной Англии по футзалу

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вчера, 21:25

«Арсенал» принял на работу бывшего игрока сборной Англии по футзалу, а также клуба нон-лиги «Хэштег Юнайтед» Хуссейна Ису.

Сообщается, что экс-футболист войдет в тренерский штаб . Иса будет заниматься тренировкой команды в атакующей фазе игры, в наибольшей степени он будет помогать игрокам отрабатывать удары, игру головой, а также касание мяча. Что любопытно, Иса является воспитанником «Тоттенхэма». К «канонирам» он присоединится летом.

Хуссейн стал известен благодаря своим трюкам и виртуозной игре в футзал.