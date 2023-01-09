На сборной Португалии поставили крест. Уже не имеет значения, как сыграет Роналду

1673277678

вчера, 18:21

Мартинес похоронил Бельгию, а теперь нашел новую жертву.

Испанец – тренер для «Эвертона»

Это не оскорбление, но и не комплимент. «Ириски» в таком скверном состоянии, что бывший наставник команды мог бы навести порядок. По расходам «Эвертон» среди самых богатых клубов мира, а состав не такой страшный, как результаты. Но вот в «Арсенале», «Манчестер Юнайтед», «Реале» и «Баварии» Мартинес мог отработать ужасно, развалив надежды титулованного клуба на новые трофеи.

Роберто дали 6.5 лет и полноту власти в Бельгии – был четыре года техническим директором сборной, не только тренером, а в ответ получили один матч имени Куртуа против Бразилии и ноль трофеев. Бельгия не выиграла Лигу Наций, как Португалия Сантуша. Не выиграла Евро. Да, команда с Азаром, Вертонгеном, Куртуа и Де Брюйне переиграла Англию в матче за третье место на ЧМ -2018.

Британцев и Россия обыгрывала. Но помните, как Роберто спланировал поединок против французов в полуфинале ЧМ ? Проиграл Дешаму, а позже Манчини на Евро. Бельгия провалила чемпионат мира в Катаре, вылетев от сборной Марокко. А теперь португальцы доверяют судьбу невероятно талантливого состава человеку, который за 79 попыток не сделал Де Брюйне финалистом крупного турнира.

Бельгия, конечно, не главный фаворит. Но годами были на первой строчке в рейтинге ФИФА . Неудачу в Катаре легко объяснять – постарели. Но также были конфликты внутри команды, которые наставник не потушил. Роберто не хватало харизмы, поэтому внедрял в свой штаб таких людей, как Тьерри Анри. В результате его контракт с Бельгией не продлили, но португальцы его подобрали до ЧМ -2026.

Мартинес не лечит раны Португалии

Вот как Роберто справится с Роналду? Помните, что Криштиану говорил про Рангника? Не знал такого тренера. Мартинеса запомнил, наверное, но решение 70-летнего главы португальского футбола – вице-президента УЕФА Фернанду Гомеша, уже вызвало возмущение у него на родине. Не верят португальцы, что у Мартинеса хватит характера, чтобы от Роналду была одна польза сборной.

Что может Роберто сделать с разделенным на кланы составом, где одни дружат с Криштиану, а других он утомил? Видели по сборной Бельгии, где ссорились не только Вертонген, Азар и Куртуа с Де Брюйне, но даже Азар с Троссардом, что Мартинес «плывет» при скандалах. И всегда были претензии к тактике. Не сумели сыграть на максимальных скоростях, даже когда игроки были молодыми.

Настраивать на решающие матчи Роберто не умеет. Например, ван Галу в Лиге Наций проиграл дважды, причем дома 1:4. Может, Бельгия славилась защитой? Вспомните 9 сэйвов Курта против Бразилии. И впереди Лукаку не смог реализовать потенциал. Говорил о желании завершить карьеру, как уже сделал Азар. Мартинес идет туда, где нужны фланги и кружева в центре, а он их не умеет плести.

К Роберто будут жестко придираться

Португальцы не будут держать язык за зубами. Агент Паулу Барбоза объединил парочку претензий к новому главному тренеру сборной:

В Португалии много тренеров, которые успешно работают как здесь, так и за рубежом. Вызывает удивление, почему наша федерация не выбрала португальца. Это станет темой для обсуждений.

Ладно, Моуриньо не хочет работать со сборными. Согласился лишь на совмещение. Но есть Виллаш-Боаш или Руй Жорже из молодежной команды. Есть, в конце концов, другие иностранцы. У Роберто нет обаяния и статуса, чтобы Португалия встретила его радостно. А успехи в отборе к Евро-2024 не смогут впечатлить априори. Из группы с боснийцами, исландцами и словаками выведет даже играющий тренер Роналду.

Португальцы могли сыграть в полуфинале ЧМ -2022. Могли увидеть финал Месси против Роналду. Состав у Сантуша был классный, хватало сил, чтобы погонять рациональную Францию, как англичане. Не хватило планирования наперед. Стоило раньше наигрывать Рамуша. Быстрее искать правильную позицию Фернандеша. Наперед тестировать новых вратарей, как делали аргентинцы, пока искали своего Мартинеса.

Есть кандидат сильнее, чем Мартинес

Роберто Мартинес может уничтожить будущее одного из самых мощных поколений в истории португальского футбола. Диаш, Канселу и Бернарду играют за фаворита Лиги чемпионов. Рамуш, Леау, Жота, Фелиш, Мариу и Фернандеш достаточно крутые футболисты, чтобы изучить все ошибки катарского турнира и не повторять их. Багаж Сантуш оставил классный, Мартинес приходит на всё готовое.

Есть сомнения лишь в голкипере и юном напарнике Диаша в центре защиты после ухода Пепе. Но у Бельгии тоже было всё хотя бы для одного финала, а обернулось ссорой внутри команды. Мартинес – невзрачный средний наставник, который вряд ли повторит успех Сантуша. Особенно если не поставит точку в дилемме Роналду. Наверное, для максимального эффекта Криштиану нужен лишь на скамейке.

Но Сантуш и тен Хаг подтвердят, что из легенды плохой запасной. А если строить игру вокруг не плеймейкера, как Месси, а форварда-ветерана, то Португалия легко может остаться без финала Евро-2024, куда должна стремиться, если исходить из силы футболистов. Своего Скалони португальцы не искали. А новым Сколари испанец, который не сделал бельгийцев счастливыми, точно не является.

Португалия могла пригласить Тите. Один язык, мудрый, ладил с Неймаром. Хотя вернее ставить на местного. Редко иностранцы возглавляют чемпионские сборные, как Рехагель команду Греции. Один вечный повод для критики Мартинеса не исчезнет, он — чужак. Такого примут лишь в случае триумфа, но Роналду и другие характерные португальцы постараются, чтобы победа на Евро не состоялась.