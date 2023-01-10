Экс-рулевой «Реала» провалился с «Севильей», Эмери ушёл в АПЛ. Главные неудачи топ-тренеров

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вчера, 20:33

Нынешний сезон начался для них ужасно.

Люсьен Фавр – больше не наставник «Ниццы». Клуб в последние годы резко теряет позиции, и боссы хотят хоть как-то остановить неконтролируемое падение. Впрочем, швейцарский специалист не единственный топ-тренер, который в этом сезоне потерпел неудачу и остался без работы.

Хулен Лопетеги

«Севилья» Лопетеги точно не относилась к тонко устроенным командам, которые показывают искрометный футбол. Все было просто и уныло, зато работало. После того как у специалиста ничего не вышло с «Реалом», ради которого он опрокинул сборную Испании, именно клуб калибра «Севильи» был необходим испанцу больше всего.

В первом же сезоне под руководством Хулена андалузцы запрыгнули в топ-5 и три года подряд были на четвертом месте. Команда держала марку в Кубке Испании (полуфинал с «Барселоной» в сезоне 2020/21), а на международной арене добыла победу в Лиге Европы-2019/20.

Текущий сезон для «Севильи» оказался настолько кошмарным, что перекрыл все предыдущие достижения испанского наставника. В Лиге чемпионов не удалось преодолеть даже групповой этап, но критическим для Лопетеги стало выступление в Ла Лиге – к моменту отставки коллектив располагался в опасной близости с зоной вылета и уступил мадридскому «Атлетико».

Тренеру дали возможность реабилитироваться в «Вулверхэмптоне» — у «волков» наблюдается аналогичная проблема. Англичане отказывались от Нуну Эшпириту Санту, чтобы перейти от оборонительного футбола в пользу более атакующей концепции, но она не прижилась — и теперь боссы «волков» пришли к тому, с чего начали.

Выводы о работе Хулена в английском коллективе пока делать рано – но чудесного преображения не случилось, «Хэмптон» одержал 1 победу в четырех матчах чемпионата под руководством нового менеджера.

Унаи Эмери

Не прижившийся в «Спартаке» специалист обрел славу как тренер команды, выигрывавшей Лигу Европы на протяжении трех сезонов подряд (речь о той же «Севилье»). После неудачи в ПСЖ и тернистого пути с лондонским «Арсеналом», Унаи возглавил «Вильярреал». «Желтая подлодка» при Эмери не могла запрыгнуть выше седьмой строчки чемпионата Испании, зато была стабильна.

К тому же наставник лишний раз подтвердил свой статус специалиста, взломавшего Лигу Европы – «Вильярреал» одержал победу в турнире, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Даже на уровне ЛЧ команда Унаи оказалась конкурентоспособна и сотворила сенсацию, выбив «Ювентус» и «Баварию» на стадии плей-офф.

Нынешний чемпионат для испанской команды почти не отличался от предыдущих, но у главного тренера больше не было главного козыря – еврокубков. К тому же им заинтересовался клуб интереснейшего чемпионата – АПЛ . Менеджер быстро покинул «Вильярреал» ради «Астон Виллы».

И вот со «львами» Эмери счастлив. «Вилла» под его руководством с ходу разделалась с «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном», уступила «Ливерпулю» в тяжелом матче, а также набрала 4 очка с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». Бирмингемцы выскочили с последних позиций ближе к зоне еврокубков – правда, отыграть надо еще целых 11 баллов. Вопрос в том, насколько растянется импульс от прихода нового наставника.

Томас Тухель

В случае с увольнением немецкого наставника причиной стали не последние результаты клуба – конечно, лондонцы начали этот сезон скверно в сравнении с предыдущими. Но откат был некритичным, «синие» вполне могли набрать форму и вернуться на исходные позиции.

Суть здесь в смене владельцев клуба и начавшейся перестройке. Пришедшая в «Челси» семья Боэли быстро начала все перестраивать все под себя. Среди прочего, без работы осталась Мария Грановская, которая занимала пост генерального директора английского гранда с 2014 года – без нее и Петра Чеха Томас лишился поддержки, а выстроить конструктивный диалог с новым менеджментом не получалось.

Боссам лондонцев быстро подвернулся повод сделать новый шаг в перестройке. В начале сентября «Челси» сенсационно уступил загребскому «Динамо» в первом туре ЛЧ – и клуб объявил о расставании с Тухелем.

На данный момент немецкий специалист остается без клуба – работа с дортмундской «Боруссией», «Пари Сен-Жермен» и «Челси» выжала из него все соки. Был вариант возглавить сборную Англии – однако Гарет Саутгейт после паузы все же решил остаться у руля национальной команды.

Люсьен Фавр

65-летний швейцарец уже всех приучил к тому, что лучший результат он дает в первые годы пребывания в клубе. Приход в «Ниццу» — бронза французской Лиги 1 в стартовом же сезоне и откат на восьмую строчку в следующем.

С дортмундской «Боруссией» Люсьен навязал тяжелейшую конкуренцию «Баварии» в сезоне 2018/19 – по итогам чемпионата разрыв между этими командами составил всего 2 очка. Последующие сезоны дортмундцев становились все хуже – и в декабре 2020 года тренер ушел в отставку.