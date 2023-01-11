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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» и вышел в полуфинал Кубка Лиги

сегодня, 00:58

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги, обыграв со счетом 3:0 «Чарльтон».

Счет открыл бразилец Антони на 21-й минуте. В концовке встречи два гола забил Маркус Рэшфорд (90-я и 90+4-я минута).

В другом поединке дня «Ньюкасл» был сильнее «Лестера» (2:0).

Матчи 1/2 финала турнира пройдут 23 и 30 января. Раунд будет состоять из двух игр (дома и на выезде).

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Все комментарии
d7xgeecz42wa
d7xgeecz42wa
сегодня в 05:06
Никаких сомнений в победе дьяволов не было изначально
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 01:43
По делу...
протон
протон
сегодня в 01:11
Пелльистри настолько отвратительно провёл предсезонку (играл постоянно, гол забил, что только спустя 6 месяцев вышел наконец на 10 минут поиграть. А вы про Роналду гнали

Рэшфорд начал идеально заканчивать свои моменты точными ударами, наконец-то. Очень хорош в этом сезоне.

Теперь глянем как поменялась команда с момента первой встречи с Сити
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:06
Ай Красавцы, Депутат вышел, подтянулась основа и сделали красиво!!! Хотя Гол Антони сегодня лучший!!!
Гость
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