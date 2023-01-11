«Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» и вышел в полуфинал Кубка Лиги

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сегодня, 00:58

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги, обыграв со счетом 3:0 «Чарльтон».

Счет открыл бразилец Антони на 21-й минуте. В концовке встречи два гола забил Маркус Рэшфорд (90-я и 90+4-я минута).

В другом поединке дня «Ньюкасл» был сильнее «Лестера» (2:0).

Матчи 1/2 финала турнира пройдут 23 и 30 января. Раунд будет состоять из двух игр (дома и на выезде).