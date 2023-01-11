«Манчестер Юнайтед» обыграл «Чарльтон» и вышел в полуфинал Кубка Лиги

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Английской Лиги, обыграв со счетом 3:0 «Чарльтон».
Счет открыл бразилец Антони на 21-й минуте. В концовке встречи два гола забил Маркус Рэшфорд (90-я и 90+4-я минута).
В другом поединке дня «Ньюкасл» был сильнее «Лестера» (2:0).
Матчи 1/2 финала турнира пройдут 23 и 30 января. Раунд будет состоять из двух игр (дома и на выезде).
Рэшфорд начал идеально заканчивать свои моменты точными ударами, наконец-то. Очень хорош в этом сезоне.
Теперь глянем как поменялась команда с момента первой встречи с Сити
Рэшфорд начал идеально заканчивать свои моменты точными ударами, наконец-то. Очень хорош в этом сезоне.
Теперь глянем как поменялась команда с момента первой встречи с Сити