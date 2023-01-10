«Арсенал» крупно обыграл «Оксфорд Юнайтед» в Кубке Англии

«Оксфорд Юнайтед» уступил «Арсеналу» в матче 3-го раунда Кубка Англии (0:3).
Мохамед Эль-Нени открыл счет на 63-й минуте, а затем Эдвард Нкетиа оформил дубль, забив на 70-й и 76-й минуте.
Ранее состоялась жеребьевка Кубка Англии.
|Оксфорд Юнайтед0 : 3Арсенал
|Матч завершен
«Оксфорд Юнайтед» уступил «Арсеналу» в матче 3-го раунда Кубка Англии (0:3).
Мохамед Эль-Нени открыл счет на 63-й минуте, а затем Эдвард Нкетиа оформил дубль, забив на 70-й и 76-й минуте.
Ранее состоялась жеребьевка Кубка Англии.
В следующем раунде сыграем с МС, резерв у них посильнее будет, думаю нам лучше бросить все силы на АПЛ
В следующем раунде сыграем с МС, резерв у них посильнее будет, думаю нам лучше бросить все силы на АПЛ
Хотя не являюсь болельщиком тем более фанатом пушкарей. но победы в АПЛ желаю.
Хотя не являюсь болельщиком тем более фанатом пушкарей. но победы в АПЛ желаю.