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«Арсенал» крупно обыграл «Оксфорд Юнайтед» в Кубке Англии

сегодня, 00:57
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«Оксфорд Юнайтед» уступил «Арсеналу» в матче 3-го раунда Кубка Англии (0:3).

Мохамед Эль-Нени открыл счет на 63-й минуте, а затем Эдвард Нкетиа оформил дубль, забив на 70-й и 76-й минуте.

Ранее состоялась жеребьевка Кубка Англии.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 08:01
Хотя первый тайм хозяева смогли устоять, но во втором тайме за счёт класса "Арсенал" добился победы.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:25
Большую часть матча Оксфорд выглядел достойно.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:26
Больше рад не победе, а тому, что обошлось без травм! Сака был заменет по причине травмы, но вывы клубе уже подтвердили, что он впорядке и будет готов к матчу со шпорами.
В следующем раунде сыграем с МС, резерв у них посильнее будет, думаю нам лучше бросить все силы на АПЛ
протон
протон
сегодня в 01:05, ред.
Браво, канониры, на классе!
Хотя не являюсь болельщиком тем более фанатом пушкарей. но победы в АПЛ желаю.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Ну это было уже предсказуемо. С Победой болельщиков Пушкарей !
Гость
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