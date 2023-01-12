Игроки ПСВ попросили воспитанника «Барселоны» почистить им бутсы

Полузащитник ПСВ Хави Симонс почистил бутсы для своих одноклубников после тренировки.
Своим уровнем игры футболист давно привлек внимание европейской футбольной общественности, но его партнеры по команде видят в нем прежде всего молодого игрока. Именно на это направлена их беззлобная просьба помочь привести экипировку в порядок.
Ранее стало известно, что Симонс может вернуться в ПСЖ.
В голландских командах 50% состава молодые игроки. Однако новость про бутсы появилась только сейчас... Тогда там в принципе должна обувь всегда блестеть!
В голландских командах 50% состава молодые игроки. Однако новость про бутсы появилась только сейчас... Тогда там в принципе должна обувь всегда блестеть!