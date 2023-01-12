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Игроки ПСВ попросили воспитанника «Барселоны» почистить им бутсы

вчера, 15:35

Полузащитник ПСВ Хави Симонс почистил бутсы для своих одноклубников после тренировки.

Своим уровнем игры футболист давно привлек внимание европейской футбольной общественности, но его партнеры по команде видят в нем прежде всего молодого игрока. Именно на это направлена их беззлобная просьба помочь привести экипировку в порядок.

Ранее стало известно, что Симонс может вернуться в ПСЖ.

Игроки ПСВ попросили воспитанника «Барселоны» почистить им бутсы

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:15
Через лет двадцать всех кому он чистил бутсы обвинят в издевательстве на ребенком и заведут на них уголовные дела. Тем более он темненький, так у них делается.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:16
"....но его партнеры по команде видят в нем прежде всего молодого игрока."

В голландских командах 50% состава молодые игроки. Однако новость про бутсы появилась только сейчас... Тогда там в принципе должна обувь всегда блестеть!
ДСА
ДСА
вчера в 15:57
Дедовщина не только в армии процветает, но и в спортивных клубах.
Гость
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