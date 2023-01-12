Игроки ПСВ попросили воспитанника «Барселоны» почистить им бутсы

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вчера, 15:35

Полузащитник ПСВ почистил бутсы для своих одноклубников после тренировки.

Своим уровнем игры футболист давно привлек внимание европейской футбольной общественности, но его партнеры по команде видят в нем прежде всего молодого игрока. Именно на это направлена их беззлобная просьба помочь привести экипировку в порядок.