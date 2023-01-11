Сын Бекхэма впервые сыграл за вторую команду «Брентфорда»

, сын экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, дебютировал за «Брентфорд Б» в матче Кубка Лондона. Соперником был клуб «Эрит энд Бельведер».

Игрок вступил в игру на 55-й минуте, его команда победила со счетом 3:2. Главный тренер команды Нил Макфарлейн поделился впечатлениями от игры футболиста.

Ромео помогал нам идти к победе. Он создал несколько действительно хороших моментов для команды. А еще он мог забить гол. Мне очень понравилась его игра, а также выступление всей команды. Мы не сдавались и смогли выстоять.