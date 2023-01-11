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Сын Бекхэма впервые сыграл за вторую команду «Брентфорда»

вчера, 13:33

Ромео Бекхэм, сын экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, дебютировал за «Брентфорд Б» в матче Кубка Лондона. Соперником был клуб «Эрит энд Бельведер».

Игрок вступил в игру на 55-й минуте, его команда победила со счетом 3:2. Главный тренер команды Нил Макфарлейн поделился впечатлениями от игры футболиста.

Ромео помогал нам идти к победе. Он создал несколько действительно хороших моментов для команды. А еще он мог забить гол. Мне очень понравилась его игра, а также выступление всей команды. Мы не сдавались и смогли выстоять.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:17
фамилия у него хорошая )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:00
Пошел по стопам отца - это хорошо.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:29
Благодарю вас. ✊️
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:20
Футболист из него не получится...
Он играет только из-за своей фамилии.
Как Елизавета Боярская.
drug01
drug01
вчера в 14:19
Растёт смена символов футбола, это хорошо
erla1984
erla1984
вчера в 14:15
сыну 20 лет а до сих пор еще в каком та брентфорде, видать не пошел в отца и таланта нету, так и останется в чемпионшипах
DXTK
DXTK
вчера в 13:58
Почему Брентфорд, в МЮ ему места не нашлось? или футбольные семейные традиции остались в прошлом?
LOpp
LOpp
вчера в 13:56
не великое достижение, с учетом что сыну уже 20 лет
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:49
Продлили срок хранения. Получить приз можно будет до 16 января включительно. Всего доброго.
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