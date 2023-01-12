«Фламенго» заключил предварительный контракт с экс-игроком «Динамо» Варелой

«Фламенго» подписал предварительный контракт с защитником Гильермо Варелой.
Соглашение заключено до 31 декабря 2025 года.
Бывший футболист «Динамо» перешёл в бразильский клуб в июле 2022 года на условиях аренды.
«Фламенго» подписал предварительный контракт с защитником Гильермо Варелой.
Соглашение заключено до 31 декабря 2025 года.
Бывший футболист «Динамо» перешёл в бразильский клуб в июле 2022 года на условиях аренды.
Хотя если признаться , нам беглые не нужны ,
Так что скатертью дорожка !
Хотя если признаться , нам беглые не нужны ,
Так что скатертью дорожка !