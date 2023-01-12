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«Фламенго» заключил предварительный контракт с экс-игроком «Динамо» Варелой

вчера, 18:26

«Фламенго» подписал предварительный контракт с защитником Гильермо Варелой.

Соглашение заключено до 31 декабря 2025 года.

Бывший футболист «Динамо» перешёл в бразильский клуб в июле 2022 года на условиях аренды.

«Фламенго» заключил предварительный контракт с экс-игроком «Динамо» Варелой

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:08
Тоже мне новость , вот если бы написали что Варела возвращается в Динамо , вот это было бы интересно .
Хотя если признаться , нам беглые не нужны ,
Так что скатертью дорожка !
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:58
Пусть играет, где хочет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:27
Г-игрок и человек, бог ему судья.
Гость
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