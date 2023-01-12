Форвард готов заплатить, чтобы играть за МЮ. Месси называл его болваном

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вчера, 13:58

Самые красивые трансферные истории января.

Красавчик Перес – законодатель мод

Лукас Перес – бывший форвард «Карпат», который работал с Кононовым, и лондонского «Арсенала», заплатил 500 тысяч евро из своего кармана, чтобы в 34 года из «Кадиса» — аутсайдера Ла Лиги, перебраться в «Депортиво». Ла-Корунья – родной город Переса. Раньше играл за местную команду, а теперь пришлось раскошелиться, чтобы вернуться. В третьем дивизионе Лукас сразу же показал себя. Собралась большая толпа фанатов – свыше 28 000 человек, Скалони (он фанат «Депортиво» и обещал его однажды потренировать) тоже смотрел игру. Перес сразу же сделал дубль. Чтобы подчеркнуть статус «Красавца месяца», Лукас добавил еще один жест – отдал право на пенальти напарнику между своими голами.

Хороший пример оказался заразным. Вегхорст готов заплатить «Бешикташу», чтобы состоялся его январский трансфер в МЮ . Тридцатилетний голландец, который находится в стамбульском клубе в аренде из «Бернли», стал знаменитым в мире благодаря дублю в ворота Аргентины в Катаре. А после матча, когда Вут проходил мимо Месси, Лионель в сердцах спросил голландца: «На что уставился, болван?» Слово «bobo» — популярное в Аргентине оскорбление, переводится как «идиот» или «дурак». Будущий чемпион мира позже объяснил, что отреагировал так на здоровяка из-за его поведения до матча. Вегхорст подходил к аргентинцам, толкался и провоцировал словесно.

Вут хотел пожать руку Месси после игры, но не получилось. Зато запомнился всем на свете, а не как раньше, когда его знали лишь фанаты Бундеслиги и «Вольфсбурга». Вегхорст как Дзюба – поздно дозрел. Начал вызываться в сборную Нидерландов в 2018 году. После этого из АЗ попал в «Вольфсбург». Забивал немало, пока не перебрался в АПЛ . В «Бернли» ничего не получилось. Поскольку немолодой, нашел хороший контракт лишь в Турции, но выступал там намного успешнее, чем Артём.

Снейдер зря уничтожил Вегхорста

Экспертам на ТВ платят за провокационные высказывания. Когда очередной Кин или Невилл начинают провоцировать и задевать действующих футболистов, то они отчасти просто вредные, а отчасти отрабатывают миллионные зарплаты. Снейдер всегда был ворчуном, а когда раскормил себя до формы милого Колобка – покатился всех критиковать. Досталось парню, которому хочется играть за «Манчестер Юнайтед»:

Не верю, что «Манчестер Юнайтед» может серьезно интересоваться Вегхорстом. В АПЛ триста таких нападающих. Это не может быть правдой, наверное, это шутка.

Всё бы хорошо, но эксперт игнорирует форму 197-сантиметрового нападающего. После дубля Аргентине голландец вернулся в «Бешикташ», где забил трижды в четырех матчах. Вут первый по ожидаемым голам в турецкой Суперлиге, первый по касаниям в чужой штрафной – 118 штук. Первый по ударам в створ (23), разделяет лидерство по общему количеству ударов (52) и нанес больше всех ударов головой – 15. Это в АПЛ была засуха, 2 гола в 20 матчах, но в Турции вернулась результативность.

Дубль в ворота будущих чемпионов мира придал уверенности. Как и интерес тен Хага. Сам Эрик прекрасно начал в МЮ , если сравнивать с другими наставниками. Добился двадцатой победы с новой командой в 27-м матче. Для сравнения, Моуриньо потратил 31 поединок, ван Гал – 36. Сэры Басби (40 игр) и Фергюсон (45) позади, как и Сульшер – 20 побед после сорока двух поединков. Видите, какой Рангник оставил багаж? А если без шуток, то в прошлом сезоне МЮ заполучил 20-ю победу в 49-й игре.

Прогресс налицо. И Снейдер ошибается, что в АПЛ триста таких форвардов, как Вегхорст. Контекст важен. «Манчестер Юнайтед» побеждает, в отличие от того же «Челси», где будет сложно Фелишу. Конечно, у «дьяволов» в субботу на «Олд Траффорд» дерби со злым после вылета из Кубка Лиги соседом. Тактика Гвардиолы может сломать стратегию тен Хага. Да и против «Арсенала» сыграют до конца января. Вегхорст нужен. После ухода Кавани нет тяжелого форварда, Рэшфорд и Марсьяль другие.

Простой бывает полезнее сложного

Желание в футболе часто недооценивают, как и простоту действий. Роналду не сильно хотел в МЮ во второй раз, пытался попасть в соседский чемпионский клуб к Де Брюйне и Бернарду. Согласился вернуться после разговора с Фергюсоном, но не получилось добиться успеха, попасть в Лигу чемпионов. Хотя Вегхорст на три головы ниже по классу, это не Ван Перси и не ван Нистелрой, он может за счет мотивации помочь тен Хагу сильнее, чем непонятный сейчас Марсьяль, который не выдерживает полные поединки.

Тренер отмечал, что многие трансферы МЮ последних лет «средние». Эрику нужна глубина состава и люди, которым доверяет. Иногда в футболе важнее иметь под боком Вегхорста, чем Роналду. Вут, если согласен на роль джокера, закроет необходимость в высоком центральном нападающем внутри штрафной площади. Тен Хагу важно выстроить новую трансферную стратегию, направленную на улучшение общего качества заявки. Сделать это можно не только дорогущими сомнительными подписаниями.

Плохо, что у МЮ нет сильного спортивного директора, который вел бы дискуссии с тренером о том или ином решении – Вегхорст был хорош в Турции и Германии, но плохо смотрелся в Англии. Но МЮ не «Бернли». Сам Фергюсон ставил на высоких парней, когда добивался успехов. Вут, конечно, не новый Бербатов, но у него сильный удар, хорошая игра головой и запредельная мотивация в тридцать лет попасть в «Юнайтед». Важно ценить желание футболистов, особенно в условиях «дьяволов».

Талантливые молодые звезды — Мбаппе, Беллингем и Мусиала, скорее вежливо откажут великому английскому клубу, который доживает десятый сезон без чемпионства. Выберут фаворитов Лиги чемпионов. А Вегхорст помнит времена Фергюсона, для него футболка «Юнайтед» имеет ценность. Хорошая заявка на адекватный футбол в связке с Фернандешем, Эриксеном и Рэшфордом. Окружение Вута правильно сделало, что передали в прессу информацию о желании самому заплатить «Бешикташу».