От Шевченко до Обамеянга. Форварды, с которыми не везло «Челси»

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вчера, 11:17

Список внушительный.

«Челси» продолжает перебирать нападающих, которые способны вывести атаку команды на качественно новый уровень. У «синих» с этим возникают проблемы регулярно. В отчаянии арендовали у «Атлетико» Жоау Фелиша за неприличные для аренды деньги. Конечно, было бы странно, если бы в истории такого клуба не появилось успешных форвардов. Один Дидье Дрогба чего стоит. Однако можно вспомнить чуть ли не больше таких случаев, когда высокие ожидания от подписываемого «Челси» нападающего не оправдывались. Вот самые яркие примеры.

Андрей Шевченко

Если игра не сломана, не нужно ее чинить. «Челси» брал трофеи, когда Дрогба играл на острие атаки в схеме 4-3-3, а потом Роман Абрамович решил подписать Шевченко. Моуриньо пришлось перестраивать схему под фаворита владельца клуба. И «Челси» потерял свою остроту. В трех последних сезонах за «Милан» Шевченко забил 28, 26 и 28 мячей соответственно. Но в «Челси» бомбардир отличился всего 23 раза в 77 матчах.

Радамель Фалькао

Колумбиец был ужасным подписанием для «Манчестер Юнайтед», как мы помним. И все же в МЮ он забил в четыре раза больше, чем в «Челси». Даже тот его гол ничего не значил – он случился в проигранном матче с «Кристал Пэлас». Фалькао стал символом сезона с неудачными приобретениями и отсутствием трофеев. «Челси» проиграл шесть из 12 встреч, в которых он принял участие. А когда проблемы с травмами вернулись к нему, Фалькао даже исключили из заявки на Лигу чемпионов.

Адриан Муту

История этого румынского форварда уникальна. При других обстоятельствах он стал бы еще одним примером того, как нападающие, переходя из Серии А в АПЛ , теряют в результативности. Шесть голов в 27 матчах высшего дивизиона не впечатляют. Но «Челси» выгнал Муту после того, как он сдал положительный тест на кокаин. Суды затем обязали румына выплатить «Челси» 15,8 миллиона фунтов в качестве компенсации трансферной стоимости. Но он продолжает оспаривать эти решения.

Ромелу Лукаку

Переход бельгийца преподносился чуть ли не как возвращение домой и казался правильным. Он был так или иначе связан с возвращением сразу после ухода. За это время стал нападающим мирового класса и присоединился к команде, выигравшей Лигу чемпионов, став недостающим фрагментом головоломки. Мало кто задавался вопросом, почему «Челси» заплатил «Интеру» почти 100 миллионов фунтов. Лукаку затем безуспешно пытался приспособиться к тактике Томаса Тухеля, был вял и неэффективен, а позднее дал взрывное интервью итальянским СМИ , заявив о желании вернуться в Серию А.

Матея Кежман

Покупка Дрогба в 2004 году стала одной из самых больших удач в истории «Челси». Покупка Кежмана – напротив. Матея забил 78 мячей в двух последних сезонах в ПСВ , чем и привлек внимание Жозе Моуриньо. Но в «Челси» на его счету всего семь мячей, один из которых – в ворота «Сканторпа». Впрочем, Кежман забивал и в победном финале Кубка Лиги в ворота «Ливерпуля».

Фернандо Торрес

Насколько успешным испанец был в «Ливерпуле», настолько неудачным оказался заход в «Челси». Он дебютировал в Лондоне с поражения от своей бывшей команды и не мог забить на протяжении 13 первых матчей. Ни Моуриньо, ни Анчелотти не удалось приспособить Торреса к игре «Челси». Были, конечно, у Торреса и примечательные эпизоды, например, гол в финале Лиги Европы 2013 года. Но в целом опыт испанца на «Стэмфорд Бридж» признается неудачным. Вероятно, Роману Абрамовичу, который предпринимал несколько попыток приобрести Торреса, следовало отказаться от них после первого «нет».

Алешандре Пато

Да, и он заглядывал в «Челси», хотя его мало кто помнит там. Он собирался вернуться в «Коринтианс» из аренды в «Сан-Паулу» в 2016 году, как неожиданно вернуть в Европу некогда считавшегося главным вундеркиндом бразильца решил «Челси». За «синих» он в итоге провел два матча, хотя забил в дебютном, пусть и с пенальти. А потом продолжил скитаться. Это был сезон, когда «Челси» финишировал десятым в АПЛ . Так что неудача с Пато была даже не главной для «синих».

Гонсало Игуаин

Под руководством Маурицио Сарри Игуаин показывал рекордную результативность, но в Серии А с «Наполи». А в Премьер-Лиге «клиентами» аргентинца становились только аутсайдеры, что совсем не впечатляло – для решения задач другого уровня «Челси» брал известного бомбардира. Громкое имя никак себя не оправдало себя на «Стэмфорд Бридж» и встроиться в систему «синих» Игуаину не удалось.

Альваро Мората

24 гола в 48 матчах для этого списка неудач выглядят вполне себе прилично. Но от Мораты, которого подписали за 58 миллионов фунтов, ждали большего, особенно с учетом не использованных им шансов. Это расстраивало больше всего. Он, например, во второй части своего последнего сезона в «Челси» получил больше желтых карточек, чем забил голов. И в итоге уступил свое место Оливье Жиру, перебравшись в аренду в «Атлетико». На тот момент он был самым дорогим игроком в истории «Челси», отданным в аренду. Вскоре другая звезда перебила это «достижение».

Пьер-Эмерик Обамеянг

Расставание Обамеянга с «Арсеналом», которое получилось драматичным и скандальным, не стало предупреждением для «Челси». Фанаты «канониров» не рвали на себе волосы, когда капитанствовавший в их клубе габонец разорвал контракт с «Арсеналом» зимой 2022 года. Эмоциональный разрыв между ними произошел еще раньше. В «Челси» решили воссоединить Обамеянга с Тухелем, который его тренировал успешно в дортмундской «Боруссии». Но поработать им довелось лишь в одном матче, а потом Томаса уволили из «Челси». При Грэме Поттере Обамеянг представляет собой бледную тень самого себя. Что, кстати, и спровоцировало лондонцев на аренду Фелиша.