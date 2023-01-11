Захарян в центре, а Фелиш слева. «Челси» мечтает спасти сезон трансферами

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вчера, 20:28

Травмы и поражения заставили Боэли уйти в сторону.

У «Челси» снова кадровая потеря

Переговоры по Фелишу велись давно, а теперь «Челси» согласился заплатить 11 млн евро плюс зарплату игрока без права выкупа контракта. Дорого за полгода португальца в Лондоне. Деньгами разбрасываются, захватили перспективного защитника из клуба Головина. Также Поттер подтвердил травму Пулишича – Кристиан вылетел на несколько месяцев, что может повлиять на трансфер Захаряна. Арсен успел пошутить о новичке «Челси» и своей роли в клубе АПЛ :

Договорились с Фелишем, что он играет слева, а я — в центре.

Захарян не стал дальше от «Челси», чем был. Особенно с учетом, что Мудрик хочет в «Арсенал», а не в соседний лондонский клуб. Потребность в людях, которые делают разрезающие пасы, в команде Поттера выросла. Фанаты неслучайно таскают осеннее интервью Захаряна, когда Арсен в ответ на вопрос Генича говорит, что хочет в «Челси», а не в «Зенит». Официальные контакты между клубами датируются сентябрем, как заявляли в совете директоров «Динамо».

Но агент футболиста всегда на связи с клубом, который не скрывает интерес. Одновременно надо учесть, что случилась большая перестановка в системе управления «Челси». Совладелец клуба Боэли покинул пост спортивного директора, который временно оккупировал. Тодд побаивается, что если сезон завершится крахом, то на него спишут все ставки Тухеля и просьбы Поттера. Теперь у руля целая группа специалистов, и первый их трансфер – подписание Жоау Фелиша. Но раз ведут вингера ПСВ Мадуеке, то кто мешает вспомнить про универсального Захаряна?

Жоау выбрал сложный для себя клуб

Второй раз подряд молодой португалец выбирает команду, где ему как второму форварду будет сложно. Можно предположить, что Поттер перестроится на три центральных – с Кулибали, Силвой и Бадьяшилем в обороне. Аспиликуэтой и Кукурельей, пока англичане в лазарете – на флангах. Канте, Жоржиньо и Ковачич – опции в центре. Фелиш может играть на острие «ложную девятку» вместо Хаверца. Не исключают, что немец ищет себе другой клуб, тогда Маунт и Стерлинг на флангах.

Форма Рахима вызывала вопросы, как и желание Зиеша надолго оставаться в «Челси». Во время игрового кризиса на поле видели Закарию и Чуквуемеку. Поскольку Захарян универсальный, ему будет проще найти себе место в «Челси». А вот Фелиш скорее подходит таким клубам, как «Арсенал». Именно там мог поиграть на острие в схемах Артеты. С флангов его поддержали бы Мартинелли и Сака, по центру – Эдегор. Интереснее, чем воевать за призрачный шанс на четверку с «Челси».

Синий лондонский клуб сейчас ниже в таблице, чем «Брайтон», который Поттер тренировал ранее. Грэм может позволить себе победный рывок – «Фулхэм» (дважды в АПЛ ) и «Кристал Пэлас» точно надо обыгрывать, как и «Вест Хэм» позже. До «Манчестер Юнайтед» — тен Хаг четвертый в таблице, целых десять пунктов, но Фелиш, как и Бадьяшиль, верит в новую команду. Вот только если подумать, то «Челси» был нужен безжалостный центральный форвард и плеймейкер средней полосы.

У Фелиша роскошная средняя статистика во взрослом футболе по системе «гол плюс пас» (0.69 действия за 90 минут в среднем), но в «Атлетико» играл нестабильно, поэтому «Челси» рискует. Сами понимают, это не полноценный трансфер, а лишь аренда. Если Жоау не впишется в схемы Поттера или Грэма быстро заменит другой наставник, который португальца в заявке не ждал, то форвард вместо левого фланга, куда отправил Захарян, начнет считать ворон над «Стэмфорд Бридж» с лавки.

Летом можем увидеть другой «Челси»

Фелиш продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года, явно на фоне слухов об уходе Симеоне. Конкурентом для Захаряна не станет, вернется в Мадрид, если не покажет футбол уровня молодого Азара. Но это не значит, что у «Челси» не будет обновлений. По Захаряну ведь ищут систему оплаты трансфера. Вот в Италии нашли способ заплатить «Спартаку» за воспитание Миранчука.

А Поттер ищет модель игры. Можно использовать перевернутый треугольник, где Жоржиньо — нижняя точка, а Маунт и Ковачич ближе к чужим воротам. Хотя Боэли нельзя назвать компетентным в футболе – выгнал Тухеля спустя сто дней работы, доверив ему израсходовать миллионы евро, зимой «Челси» продолжает тратить. Сочетают подписания молодых и талантливых с молодыми и проверенными. Фанаты «Челси» ждали нового центрального форварда.

Неужели ставка на острие на Фелиша? Жоау в хорошей физической форме, вероятно, сыграет сразу же. Но рядом с кем? Хаверц не нападающий острия, Обамеянг не в лучшей форме. Сезон для лондонцев пока не потерян, ведь в Лиге чемпионов сыграют не против ПСЖ , а с «Боруссией» Дортмунд. В АПЛ у них был неудачный чемпионат в середине таблицы накануне чемпионского года. Все зависит от умения Боэли и Поттера быстро учиться на ошибках.