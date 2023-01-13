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Стало известно, когда может стартовать следующий сезон в РПЛ

вчера, 17:35

Старт сезона‑2023/24 в РПЛ запланирован на 28 июля, окончание первой части чемпионата — на 11 декабря.

За этот период будет сыграно 17 туров. Оставшиеся 13 туров пройдут в 2024 году.

Даты предварительные. Итоговый вариант календаря чемпионата России будет утверждён бюро исполкома РФС по окончании нынешнего сезона.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:33
Только весна - осень ! Надо думать прежде всего об игроках и болельщиках, которым хочется играть и смотреть футбол в комфортных условиях. Легионеры ? - глупость: игроков основного состава в сборных наберётся один - два от силы, поэтому ссылаться на них просто несерьёзно.
Союзник противников
Союзник противников ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:01
Какие "барбосы"??? Просто шавки,случайно вознесшиеся на футбольный Олимп России,вследствие долгого и-увы!,-успешного отрицательного отбора.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:59
С евробандюками мы уже "синхронизировались",а теперь вся забота о трёх десятках гастарбайтеров,потенциально претендующих на место в составе своих сборных(часто третьеразрядных),поэтому и сами подравнялись с отстоем.
pomor45
pomor45
вчера в 21:25
Мой вариант: сезон "весна-осень" с перерывами для сборных и играми в ЧР дважды в неделю.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:27
Барбосы все эти составители календарей и их начальники из РФС
lotsman
lotsman ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:48
Полностью согласен. Особенно если развивать свою школу футбола и не зависеть от варягов из-за бугра.
баск
баск ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:44
Нет ни малейшего смысла говорить отдельно об РПЛ.

Профессиональный футбол в любой нормальной (т.е. стремящеся к развитию футбола) стране является целостной системой, состоящей из определённого количества профессиональных и полупрофессиональных лиг разного уровня, причем чем лиг больше- тем лучше.
Где это понимают, там футбол силён и развит, а где склонны просто поумничать- ежегодно пачками умирают клубы.
lotsman
lotsman ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:38
Разговор о РПЛ. В РПЛ играет много легионеров, которые летом могут разъехаться по своим сборным. А по системе весна - осень, перерыва между кругами почти нет. Последние 3 - 4 игры первого круга и первые 2 - 3 игры второго, играть предётся без основных игроков. И о каких мучениях речь вообще?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:38
А вроде опять захотели переходить на весна-осень.
баск
баск ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:13
Да не вопрос, мучайтесь дальше в тишине, особенно в низших лигах.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 19:11
А зачем создавать проблемы.? Пусть мы не участвуем в ЧЕ и ЧМ. Но у РПЛ есть легионеры, которых нужно отпускать в мае для подготовки в свои сборные. Значит на июнь и июль прерывать ЧР? Тогда не уложиться до Нового года. Пусть легов и немного, но они есть. Реально 10-12 наберется. Так что это не вариант.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:44
Да уж оповестили!!! И что нового,думал в конце марта ,судя по заголовку!!!!!
lotsman
lotsman ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:40
Весна - осень
1й тур - 12 марта
30й тур - 28 ноября
Осень - весна
17й тур - 11 декабря
18й тур - 5 марта
Разница по погоде не большая, больше крика.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:17
Я бы попробовал вернуться весна/осень тем более, что ничего не мешает.
баск
баск
вчера в 18:14
Воспользоваться случаем (неучастие в международных турнирах) и спокойно вернуться в естественный для страны режим весна-осень не судьба, видимо.

Зато месяцами энергично сучить ножками по поводу безмозглого перехода в АФК гораздо интереснее..
Что ж, как справедливо говорил известный персонаж, "дураков на Руси лет на сто припасено".. (с)
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 18:11
Нормально. Хоть без переносов в следующем сезоне ))
wwbxmtkz3fnn
wwbxmtkz3fnn
вчера в 17:56
А не все ли равно?
drug01
drug01
вчера в 17:44, ред.
Какой-то странный календарь
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