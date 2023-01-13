Стало известно, когда может стартовать следующий сезон в РПЛ

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вчера, 17:35

Старт сезона‑2023/24 в РПЛ запланирован на 28 июля, окончание первой части чемпионата — на 11 декабря.

За этот период будет сыграно 17 туров. Оставшиеся 13 туров пройдут в 2024 году.