Стало известно, когда может стартовать следующий сезон в РПЛ

Старт сезона‑2023/24 в РПЛ запланирован на 28 июля, окончание первой части чемпионата — на 11 декабря.
За этот период будет сыграно 17 туров. Оставшиеся 13 туров пройдут в 2024 году.
Даты предварительные. Итоговый вариант календаря чемпионата России будет утверждён бюро исполкома РФС по окончании нынешнего сезона.
Профессиональный футбол в любой нормальной (т.е. стремящеся к развитию футбола) стране является целостной системой, состоящей из определённого количества профессиональных и полупрофессиональных лиг разного уровня, причем чем лиг больше- тем лучше.
Где это понимают, там футбол силён и развит, а где склонны просто поумничать- ежегодно пачками умирают клубы.
Профессиональный футбол в любой нормальной (т.е. стремящеся к развитию футбола) стране является целостной системой, состоящей из определённого количества профессиональных и полупрофессиональных лиг разного уровня, причем чем лиг больше- тем лучше.
Где это понимают, там футбол силён и развит, а где склонны просто поумничать- ежегодно пачками умирают клубы.