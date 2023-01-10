Стало известно расписание 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России.
Первые игры пройдут 22 февраля.
Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи
22 февраля (среда)
17:30. «Ростов» – «Урал»
20:00. «Локомотив» – «Спартак»
23 февраля (четверг)
15:00. «Крылья Советов» – «Динамо»
17:30. ЦСКА – «Краснодар»
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1
25 февраля (суббота)
14:30. «Волга» – «Зенит»
26 февраля (воскресенье)
12:00. «Акрон» – «Торпедо»
14:30. «Уфа» – «Ахмат»
27 февраля (понедельник)
14:30. «Звезда» – «Пари НН»
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
27 февраля (понедельник)
17:00. «Урал» – «Ростов»
20:00. «Спартак» – «Локомотив»
28 февраля (вторник)
19:30. «Краснодар» – ЦСКА
1 марта (среда)
20:00. «Динамо» – «Крылья Советов»
С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
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