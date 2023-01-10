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Стало известно расписание 1/4 финала Кубка России

вчера, 20:00

Российский футбольный союз опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России.

Первые игры пройдут 22 февраля.

Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи

22 февраля (среда)
17:30. «Ростов» – «Урал»
20:00. «Локомотив» – «Спартак»

23 февраля (четверг)
15:00. «Крылья Советов» – «Динамо»
17:30. ЦСКА – «Краснодар»

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

25 февраля (суббота)
14:30. «Волга» – «Зенит»

26 февраля (воскресенье)
12:00. «Акрон» – «Торпедо»
14:30. «Уфа» – «Ахмат»

27 февраля (понедельник)
14:30. «Звезда» – «Пари НН»

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

27 февраля (понедельник)
17:00. «Урал» – «Ростов»
20:00. «Спартак» – «Локомотив»

28 февраля (вторник)
19:30. «Краснодар» – ЦСКА

1 марта (среда)
20:00. «Динамо» – «Крылья Советов»

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
Чуть больше месяца осталось. Но для России - это еще зима. Качественного футбола мы не увидим. Поэтому футбол нас ждет непредсказуемый и это неплохо.
протон
протон
сегодня в 00:22
«Локомотив» – «Спартак» .Ну в 8 вечера температура воздуха скорее всего будет каких то - 10 градусов,но фан айди будет согревать душу его оформивших, эти тыс. 40 человек будут гнать обе команды вперед неистово)))
С кубком куда торопятся? Может если не делать перерыв на сборную ради Карпина, спокойно можно весной было бы сыграть?
ABir
ABir
вчера в 22:10
Совсем не долго осталось ждать возвращения российского футбола, главное чтобы погода не подвела и не испортила возвращения нашего футбола.
pomor45
pomor45
вчера в 21:44
Спартак с ЦСКА на этом и закончат.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:40
Ну вот немного уже осталось и матчи с локо интересные должны быть. зениту как всегда интереснее конечно клуб достался...)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:32
Зенит по низам спокойно выйдет в финал.
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 20:27
Московский Спартак 👏👏👏👏боже Спартак храни
jaqc5n9mzxcv
jaqc5n9mzxcv
вчера в 20:17
Почему игры не в январе?
Самое время перейти на весна-осень...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:06
Футбол на льду . Шоу РФС продолжается !)
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