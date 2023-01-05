Матч, в котором Роналду мог дебютировать за «Аль-Наср», перенесён на сутки

Матч 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Тае», который должен был начаться сегодня в 18.00 мск, перенесли на сутки. Причиной стала неисправность электрооборудования на стадионе после дождя.
Ранее стало известно, что звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сыграть в этом матче, несмотря на дисквалификацию.
все испуганно смотрят на португальца.
А ведь он испортит всю игру команды, хотя могу ошибаться.
все испуганно смотрят на португальца.
А ведь он испортит всю игру команды, хотя могу ошибаться.
Ливень в стадион хренячит,
Криштианочка, не плач,
Всё равно не светит мяч...
Ливень в стадион хренячит,
Криштианочка, не плач,
Всё равно не светит мяч...
Наверняка в прейскуранте есть пункт об оплате ему перенесённых матчей...
Наверняка в прейскуранте есть пункт об оплате ему перенесённых матчей...
погладив свои ягоды в ягодицах, очнувшись.
-приключения португальца в СА-
погладив свои ягоды в ягодицах, очнувшись.
-приключения португальца в СА-