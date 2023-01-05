Матч, в котором Роналду мог дебютировать за «Аль-Наср», перенесён на сутки

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вчера, 17:48

Матч 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Тае», который должен был начаться сегодня в 18.00 мск, перенесли на сутки. Причиной стала неисправность электрооборудования на стадионе после дождя.

Ранее стало известно, что звездный новичок «Аль-Насра» может сыграть в этом матче, несмотря на дисквалификацию.