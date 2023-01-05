Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Матч, в котором Роналду мог дебютировать за «Аль-Наср», перенесён на сутки

вчера, 17:48
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)-:-Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-ТаеВчера в 18:00 Матч перенесен

Матч 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Тае», который должен был начаться сегодня в 18.00 мск, перенесли на сутки. Причиной стала неисправность электрооборудования на стадионе после дождя.

Ранее стало известно, что звездный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сыграть в этом матче, несмотря на дисквалификацию.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду Криштиану
Перевод с Bild.de Фото: Твиттер Аль-Насра
Лапорта рассказал, когда состоится дебютный сезон Суперлиги
Вчера, 18:01
СлухиМесси и Роналду сыграют друг против друга впервые с 2020 года
02 января
Роналду может сыграть в товарищеском матче против Месси уже в январе
29 декабря 2022
«Ман Сити» сразу после ЧМ предстоит играть с «Ливерпулем» и «Челси». «Арсенал» сохраняет лидерство в АПЛ
22 декабря 2022Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии4
«Зенит» объявил о переносе товарищеского матча с иранским «Сепаханом»
20 декабря 2022
ОфициальноКлубный чемпионат мира пройдёт в 2023 году в Марокко
16 декабря 2022
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:33
Сегодня увидел пробежку команды на стадионе. Роналду впереди всех со своей величественной иноходью. Чуть сзади остальные футболисты, на голову ниже него,
все испуганно смотрят на португальца.
А ведь он испортит всю игру команды, хотя могу ошибаться.
65p7yevxryjn
65p7yevxryjn
вчера в 22:16
Ваш Роналду громко плачет
Ливень в стадион хренячит,
Криштианочка, не плач,
Всё равно не светит мяч...
KTSn
KTSn ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 21:57
Забивака в одно место 🤣🤣🤣
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 21:25
В МЮ был бассейн, здесь электричество... Очередное интервью Моргану не за горами... Точнее не за пустынями.. Хе-хе..
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:52
Подна76 дождь нарциссу с дебютом.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:50
Не интересно
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:44
Плохой знак для нарциса,не приживется!!!
Boricku
Boricku
вчера в 19:55
Кри кри красава, забивака !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:44
Даже электропроводка не выдерживает энергетики Роналду 🤣🤣🤣
Deville
Deville
вчера в 19:26
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:22
Маленький стадион с большими проблемами.
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:55
Роналду МОГ БЫ играть в этой игре, но у него дисквалификация.
dok66
dok66
вчера в 18:39
Не понятно как он может играть , если дисквалификация висит . Или просто рядом со скамейкой запасных посидит , вот и перенесли , чтобы кресло для Роналду построить .
drug01
drug01
вчера в 18:35
Посмотрим чуть позже, главное первая игра скоро
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:28
Во всем виноват дождь в пустыне ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:17
Думаю сам игрок в минусе не останется...
Наверняка в прейскуранте есть пункт об оплате ему перенесённых матчей...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:16
Клоунада с участием Нарцисса продолжается.
протон
протон
вчера в 18:15
Удачи тебе, Роналду! У многих интерес к этой игре. Это миллионы просмотров и большие доходы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:14
Какая * опа! Куда звезда попал! Подумал наверно он..
погладив свои ягоды в ягодицах, очнувшись.
-приключения португальца в СА-
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:11
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:01
    Роналду сам перенес матч
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:49
    Даже Бог (или Аллах) не хочет видеть Роналду
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     