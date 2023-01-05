Лапорта рассказал, когда состоится дебютный сезон Суперлиги

Президент «Барселоны» поведал о том, когда стоит ждать старта Суперлиги — турнира для топ-клубов Европы.

Суперлига будет открытым турниром, иначе бы я не вступил в этот проект. Надеюсь, что одно из мест в руководстве будет у предствителя УЕФА . Наша цель — стартовать в 2025 году. Наверное, без английских клубов. Как минимум, сначала.