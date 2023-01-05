Лапорта рассказал, когда состоится дебютный сезон Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о том, когда стоит ждать старта Суперлиги — турнира для топ-клубов Европы.
Суперлига будет открытым турниром, иначе бы я не вступил в этот проект. Надеюсь, что одно из мест в руководстве будет у предствителя УЕФА. Наша цель — стартовать в 2025 году. Наверное, без английских клубов. Как минимум, сначала.
Кто был против придут с поклоном и извинениями, потому что к этому турниру будет очень большой интерес, где не будет практически слабых команд.
Если уж создавать новые турниры, то только такие, а не лига наций и лига конференций.
Кто был против придут с поклоном и извинениями, потому что к этому турниру будет очень большой интерес, где не будет практически слабых команд.
Если уж создавать новые турниры, то только такие, а не лига наций и лига конференций.