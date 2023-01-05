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Лапорта рассказал, когда состоится дебютный сезон Суперлиги

вчера, 18:01

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о том, когда стоит ждать старта Суперлиги — турнира для топ-клубов Европы.

Суперлига будет открытым турниром, иначе бы я не вступил в этот проект. Надеюсь, что одно из мест в руководстве будет у предствителя УЕФА. Наша цель — стартовать в 2025 году. Наверное, без английских клубов. Как минимум, сначала.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:32
Вряд ли Суперлига состоится, тем более, в 2025.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:05
Будет или нет нам всё равно, это будет без нас, и никто нас спрашивать не будет
bashnat013
bashnat013
вчера в 22:50
Надо не суперлигу придумывать чтоб был интересный турнир,а ввести лимит на легионеров в каждой стране не больше 3 человек
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:48
Думается, что без английских денег будет очень тяжело.
Igo0rek
Igo0rek ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
Суперлига создается для клубов, которые максимально привлекательны для потенциальных покупателей ТВ прав и спонсоров. Следовательно это турнир для ведущих клубов Европы. Российские клубы туда не позовут и потому что они никому не интересны, и потому что юр. лицо Суперлиги будет точно так же придерживаться санкций в отношени России. В ФИФА и УЕФА нас так же не вернут из-за санкций. Так что для России эта Суперлига, как мертвому припарка.
pomor45
pomor45
вчера в 19:49
Начало Суперлиги - начало конца УЕФА. России это выгодно. ФИФА, как "лучший" друг УЕФА, согласится молчанием.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:33
Суперлига - хорошая идея! Я такой сценарий видел очень давно. В ЛЧ много шлака, до плей-офф много проходных игр. Создать этот турнир сложно, первопроходцам всегда сложнее было, но они навсегда войдут в историю!
Кто был против придут с поклоном и извинениями, потому что к этому турниру будет очень большой интерес, где не будет практически слабых команд.
Если уж создавать новые турниры, то только такие, а не лига наций и лига конференций.
3ton
3ton
вчера в 18:54
Надо смотреть вперед , а не жить прошлым
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:34
Ну что начались проблемы в спорте
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:29
Надеюсь, этого всё-таки не состоится. Из последних новых турниров, наверное, разве что, лига конференций не станет лишней. Лига наций тоже ни к чему, есть ЧЕ.
Нового клубного ЧМ надеюсь тоже не будет, всё решает ЛЧ
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