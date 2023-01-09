ПСЖ встретится со звёздами «Аль-Насра». Месси может сыграть против Роналду

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вчера, 13:23

«Пари Сен-Жермен» зимой отправится в тур по арабским странам.

18 и 19 января парижане посетят Доху и Эр-Рияд. Парижане встретятся со своими болельщиками из этих регионов, проведут тренировки, а также примут участие в серии мероприятий, организованных совместно с партнёрами клуба. 19 января в столице Саудовской Аравии ПСЖ сыграет матч со звёздами «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

За французский клуб выступает нападающий , в «Аль-Наср» недавно перешёл . Они могут сыграть друг против друга.