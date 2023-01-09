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ПСЖ встретится со звёздами «Аль-Насра». Месси может сыграть против Роналду

вчера, 13:23

«Пари Сен-Жермен» зимой отправится в тур по арабским странам.

18 и 19 января парижане посетят Доху и Эр-Рияд. Парижане встретятся со своими болельщиками из этих регионов, проведут тренировки, а также примут участие в серии мероприятий, организованных совместно с партнёрами клуба. 19 января в столице Саудовской Аравии ПСЖ сыграет матч со звёздами «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

За французский клуб выступает нападающий Лионель Месси, в «Аль-Наср» недавно перешёл Криштиану Роналду. Они могут сыграть друг против друга.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:43
Роналду даже до полуфинала на чемпионате мира не смог дойти. Так что пусть хотя бы Мбаппе попробует обыграть .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:26
Если бы не Роналду, эта новость прошла бы незамеченной. Мало ли с кем и где будет встречаться "ПСЖ" в своём ежегодном променаде. В прошлом году в Японию летали.
112910415
112910415
вчера в 16:49
нужна красивая картинка !
красивая картинка будет
Elliada
Elliada ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:19
Смотря какой состав будет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:18
Парижан привезут посмотреть на Роналду
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:10
Матч товарищеский, вполне могут и ничейку скатать.
Elliada
Elliada
вчера в 15:46
Профи покажут мастер-класс любителям из пустыни
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:22
Несколько миллионов на этом шейхи от контракта Роналду отобьют.
протон
протон
вчера в 14:48
Будет смешно, если трио из псж не приедет
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:37
Всё равно было бы интересно посмотреть.
Capral
Capral
вчера в 13:36
ШОУ готовят...
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