ПСЖ встретится со звёздами «Аль-Насра». Месси может сыграть против Роналду

«Пари Сен-Жермен» зимой отправится в тур по арабским странам.
18 и 19 января парижане посетят Доху и Эр-Рияд. Парижане встретятся со своими болельщиками из этих регионов, проведут тренировки, а также примут участие в серии мероприятий, организованных совместно с партнёрами клуба. 19 января в столице Саудовской Аравии ПСЖ сыграет матч со звёздами «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».
За французский клуб выступает нападающий Лионель Месси, в «Аль-Наср» недавно перешёл Криштиану Роналду. Они могут сыграть друг против друга.
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