РПЛ опубликовала календарь ближайших туров

Каждый третий в «Зените» недоволен. Бакаеву, Круговому и Чистякову нечего делать в глубоком запасе У Семака будет девять бразильцев, а местным нужна практика.

«Челси» и «Арсенал» подрались из-за техничного игрока. Предлагают безумные деньги Трансфер за 80 млн евро опасен для футболиста и англичан.