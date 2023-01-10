Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

РПЛ опубликовала календарь ближайших туров

вчера, 19:54

Официальный сайт РПЛ опубликовал расписание турнира на первые после зимней паузы туры.

Соревнования возобновятся 3 марта.

18-й тур

3 марта (пятница)

19:00 «Факел» – «Химки»

4 марта (суббота)

14:00 «Спартак» – «Урал»
16:30 «Ахмат» – «Оренбург»
16:30 «Зенит» – «Пари НН»
19:30 «Ростов» – «Локомотив»

5 марта (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:30 «Краснодар» – «Торпедо»
19:30 «Сочи» – ЦСКА

19-й тур

10 марта (пятница)

19:00 «Сочи» – «Оренбург»

11 марта (суббота)

14:00 «Торпедо» – «Урал»
16:30 «Спартак» – «Факел»
16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
19:00 «Краснодар» – «Динамо»

12 марта (воскресенье)

14:00 «Зенит» – «Химки»
16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» – «Пари НН»

20-й тур

18 марта (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Спартак»
14:15 «Урал» – «Динамо»
16:30 «Факел» – «Сочи»
19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

19 марта (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Ростов»
16:30 «Пари НН» – «Торпедо»
16:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»
19:30 ЦСКА – «Зенит»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно расписание 1/4 финала Кубка России
Вчера, 20:00
Наставник «Аль-Насра» допустил участие Роналду в матче звёзд против ПСЖ
09 января
ОфициальноПСЖ встретится со звёздами «Аль-Насра». Месси может сыграть против Роналду
09 января
Лапорта рассказал, когда состоится дебютный сезон Суперлиги
05 января
Матч, в котором Роналду мог дебютировать за «Аль-Наср», перенесён на сутки
05 января
СлухиМесси и Роналду сыграют друг против друга впервые с 2020 года
02 января
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:10
Надеюсь 3 домашние игры из 4-х ближайших....с Уралом.Химками и Пари НН сделают Зенит почти недогоняемым....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:45
"Совсем немного" осталось. Особенно при нынешней обстановке,когда день за десять.Работают люди!!!
pomor45
pomor45 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 21:48
На Газпром-Арене всегда тепло.
drug01
drug01
вчера в 21:27
Ждём с нетерпением март!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:48
Зима холоднющая, как бы не перенсли эти туры.
lotsman
lotsman
вчера в 20:33
Ещё два месяца и начнётся гонка за лидером.)) Удачи всем.
112910415
112910415
вчера в 20:31
так незаметно и дождёмся
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 20:28
Спартак за тебя
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:22
Надеюсь, что уже будет тепло...
Nik_otin
Nik_otin
вчера в 20:18
Удачи Локо!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:16
Уже не "за горами" продолжение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 