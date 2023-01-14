Клопп рассказал о главном сожалении по поводу подготовки к текущему сезону

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сегодня, 12:22

Главный тренер «Ливерпуля» поведал о том, что бы он изменил в предсезонной подготовке команды летом 2022 года, будь у него возможность вернуться назад.

Я бы точно не поехал во время первой недели сборов в Азию. И дело не в том, что мне не нравится Азия. Я бы не поехал туда и на третью неделю предсезонки. Впрочем, на эти решения мы не могли повлиять. Являются ли эти поездки причиной наших проблем сейчас? Не думаю, но я бы всё равно построил предсезонную подготовку иначе.