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Клопп рассказал о главном сожалении по поводу подготовки к текущему сезону

сегодня, 12:22

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, что бы он изменил в предсезонной подготовке команды летом 2022 года, будь у него возможность вернуться назад.

Я бы точно не поехал во время первой недели сборов в Азию. И дело не в том, что мне не нравится Азия. Я бы не поехал туда и на третью неделю предсезонки. Впрочем, на эти решения мы не могли повлиять. Являются ли эти поездки причиной наших проблем сейчас? Не думаю, но я бы всё равно построил предсезонную подготовку иначе.

В июле «Ливерпуль» сыграл в Таиланде против МЮ (0:4) и в Сингапуре против «Кристал Пэлас» (2:0), после чего улетел на сборы в Германию.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 14:21, ред.
Маркетинг неотъемлемая часть футбола. И осваивать рынок в части света, где живет большинство людей - логичный ход.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:14
Клопп тренер топ уровня современности. И если временно у него не очень обстоят дела в клубе, не стоит на него вешать всех собак. У него карьера просто шик и блеск. Его достижения просто блестящие. И впереди ждёт очень хорошее будущее в качестве тренера. А нынешние проблемы пройдут со временем. Главное запастись терпением, так как у Ливера и з составом нынче имеются проблемы. Все пройдёт и через время все резко забудут про нынешний пробелы результатов команды.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:31
Хозяин барин . А почему не сделал иначе.
Гость
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