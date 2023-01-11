Промес не пришёл на медосмотр «Спартака» перед сборами в ОАЭ

Футболист «Спартака» Квинси Промес не пришел на медицинское обследование команды перед сбором в ОАЭ.
По слухам, он пропустит два сбора «красно-белых» в Эмиратах, а также этап подготовки в Турции.
Точные причины отсутствия игрока неизвестны. Ранее сообщалось, что к таковым следует относить его медицинские показания, либо соглашение Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.
Вчера еще было известно, что Промес не полетит с командой на сборы в ОАЭ, поскольку есть риск экстрадиции в Голландию в связи с уголовным делом.
Вчера еще было известно, что Промес не полетит с командой на сборы в ОАЭ, поскольку есть риск экстрадиции в Голландию в связи с уголовным делом.