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Промес не пришёл на медосмотр «Спартака» перед сборами в ОАЭ

вчера, 12:46

Футболист «Спартака» Квинси Промес не пришел на медицинское обследование команды перед сбором в ОАЭ.

По слухам, он пропустит два сбора «красно-белых» в Эмиратах, а также этап подготовки в Турции.

Точные причины отсутствия игрока неизвестны. Ранее сообщалось, что к таковым следует относить его медицинские показания, либо соглашение Нидерландов и ОАЭ об экстрадиции.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:35
здоров, не надо ему проверяться
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:30
Проблем-то ! Надо дать ему российское гражданство в ускоренном порядке . Кому-то можно ,а ему нет что ли ? )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:04
Беглый каторжанин-уклонист. Из "Спартака" выдачи нет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:45
Риск экстрадиции 100%.
makkie
makkie
вчера в 14:42
Тоже мне сенсация.
Вчера еще было известно, что Промес не полетит с командой на сборы в ОАЭ, поскольку есть риск экстрадиции в Голландию в связи с уголовным делом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:19
Это залёт для Промеса, или он не прикасаемый и ему можно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:39
Да ясно все...может подсесть по наркоте. А гей--нидеры с удовольствием ему это повесят за то , что он играет у нас
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:22
Побоялся в трубочку дыхнуть?
shlomo
shlomo
вчера в 13:17
Тут уже стоит другой вопрос.... а нужен ли он Спартаку в дальнейшем?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:04
А по моему всё очевидно и это указанно в конце заметки.
GOR TER-ARISTAKESSIAN
GOR TER-ARISTAKESSIAN
вчера в 13:01
Промес так поступил чтобы избежать допинг теста?
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