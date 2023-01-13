«Спартак» назвал состав на первый сбор. Промеса в списке нет

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вчера, 09:35

«Спартак» назвал список игроков, которые отправляются на первый сбор в ОАЭ . Он будет разбит на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль включил в состав делегации 27 футболистов. Это вратари — Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов; полузащитники — Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов; нападающие — Кейта Бальде, Павел Мелёшин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

«Спартак» также прояснил ситуацию с отсутствующими игроками: