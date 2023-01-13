Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» назвал состав на первый сбор. Промеса в списке нет

вчера, 09:35

«Спартак» назвал список игроков, которые отправляются на первый сбор в ОАЭ. Он будет разбит на два этапа — с 13 по 27 января в Дубае и с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль включил в состав делегации 27 футболистов. Это вратари — Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус и Никита Чернов; полузащитники — Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич и Виталий Шитов; нападающие — Кейта Бальде, Павел Мелёшин, Шамар Николсон и Александр Соболев.

«Спартак» также прояснил ситуацию с отсутствующими игроками:

Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже. В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.

Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп рассказал о главном сожалении по поводу подготовки к текущему сезону
Сегодня, 12:22
ОфициальноСтали известны соперники «Зенита» по февральскому сбору в Дубае
12 января
В «Спартаке» прокомментировали участие Промеса в сборах
12 января
СлухиПромес не пришёл на медосмотр «Спартака» перед сборами в ОАЭ
11 января
Кубок ФНЛ могут возродить
11 января
«Погода – минус 20. Лыжные занятия отменили». Талалаев — о сборе «Торпедо»
07 января
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 04:41, ред.
Один в один..тоже самое...))
Capral
Capral
вчера в 14:22
Если Промес не примет участия в кубке России, то ситуация для КБ вырисовывается совсем печальная с учётом дисквы на других игроков Спартака после драки в Ленинграде. Мда, уж, не позавидуешь...
112910415
112910415
вчера в 14:20
никто не удивлён
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:56
Добрый день.
Спасибо за честность, такое редко, но бывает, уже поправил.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:53
Добрый день.
Мой комментарий в этой новости дважды был признан Вами лучшим и дважды начислено по 350 очков - в 11:20 и в 13:32. Наверное это произошло ошибочно.
Baggio R.
Baggio R. ответ Рыжая Борода (раскрыть)
вчера в 13:34
Да, братья. Причем у младшего, Виталия, есть ещё брат-близнец Владислав, который сейчас играет за Крылья Советов в аренде.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:15
Ничего страшного. Присоединится к Сноудену, вместе будут проживать в посольстве.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:50
Несколько раз перечитал состав полузащиты и прямо тепло стало, согрели меня фамилии этих творцов успеха Спартака
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:48
никакого другого Спартака не будет, потому, что у Абаскаля играют все, и потеря Куинси никак не скажется на команде. Скажу проще: Куинси без Спартака будет хуже чем клубу без него, никто столько доверия на поле ему не предоставит.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 12:25
В составе два Шитова, братья?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 12:23
В Европе, в отличие от России, подобные "личные обстоятельства" разрешаются реальным сроком лет на 5-8.Ему теперь дорога в Европу заказана.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 12:22
Коксом барыжит, явно не до футбола ему
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:52
Ну естественно играть будет. Игры ведь в России. А пересечёт границу, там интерпол.))
adekvat
adekvat ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:30
Новый контракт на несколько лет с Голландской окружной тюрьмой ?
adekvat
adekvat
вчера в 11:25
Невыездной он теперь или некогда, налаживает наркобизнес в России, за бугром прикрыли лавку.
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:24
Личные обстоятельства у Антохи тянут лет на 20...:))... Как сказал Аршавин: "Играешь реже - деньги те же".... Если бы не его вклад в Спартак, то думаю что клуб с ним попрощался бы уже давно....

Ну а так что, по-любому надо укреплять состав, и заниматься физикой.... судя по составу, команда на один тайм.... Пожелаю Спартаку закончить подготовку без травм и в оптимальной форме подойти к началу матчей чемпионата!!!
Futurista
Futurista
вчера в 11:12
У спартачей Антоха свой пацан...
Он балагур и хулиган...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:08, ред.
Очень неприятная ситуация получается, и как бы она не разрешилась - у Спартака все равно будут проблемы. Даже если у Промеса все разрешится нормально с его "личными обстоятельствами", пропуск значительной части подготовки может серьезно сказаться на качестве игры, да и моральное состояние футболиста явно будет не лучшее. То есть, вполне можно ожидать немного не того Квинси, который был в первой части сезона. И Спартаку это явно не пойдет на пользу. Ну а при худших развитиях событий команда вообще может остаться без Промеса, и это уже будет совсем другой Спартак. Хочется надеяться, что все быстро нормализуется и дальше пойдет по плану.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:38
За то он в списке следственного комитета.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:34
С наркотой там у него чет
ОПС
ОПС
вчера в 10:32
У него появилась возможность заключить другой "контракт" на несколько лет... Подождем новостей.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:29
Нет ПрОмеса в составе "Спартака",и множится страстей гнилых накал,а сам "Спартак" валяет дурака и говорит,что футболист устал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:25
Надо заранее искать ему замену
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:22
Теперь уголовнику надо попробовать получить российское гражданство, это его спасение иначе хана.
drug01
drug01 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:07
Сообщяли что пропустить два сбора а играть будет
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 09:56
У парня немного нелегальный бизнес горит - тут понимать надо!
lotsman
lotsman
вчера в 09:43
А личные обстоятельства, это опасность попасть в руки интерпола?
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:42
Что то не всё гладко у него. Скоро узнаем в чем дело.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 