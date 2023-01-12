В «Спартаке» прокомментировали участие Промеса в сборах

Главный тренер «Спартака» рассказал об участии футболиста в зимних сборах команды.

По поводу Промеса — он с нами, проходит тестирование. Решение по нему, как и по другим футболистам, будет принято по итогам тестов. После этого все решится по всем перемещениям. Списки тех, кто летит на первый сбор, будут опубликованы в ближайшее время.

По Промесу не принято никакого решения. На данный момент он готовится к тестированиям. После сегодняшнего дня все решится. Даже те, кто не поедет на сборы, будут находиться здесь в расположении клуба.

Речь идет о всех футболистах: Джикия, Соболев, Промес — все равны. За этот период игроки работали, мы проследим, есть ли у кого-то лишний вес и прочее. Если подобное не даст футболистам принять участие в сборах, то они получат индивидуальную программу.