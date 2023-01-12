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В «Спартаке» прокомментировали участие Промеса в сборах

вчера, 12:27

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал об участии футболиста Квинси Промеса в зимних сборах команды.

По поводу Промеса — он с нами, проходит тестирование. Решение по нему, как и по другим футболистам, будет принято по итогам тестов. После этого все решится по всем перемещениям. Списки тех, кто летит на первый сбор, будут опубликованы в ближайшее время.

По Промесу не принято никакого решения. На данный момент он готовится к тестированиям. После сегодняшнего дня все решится. Даже те, кто не поедет на сборы, будут находиться здесь в расположении клуба.

Речь идет о всех футболистах: Джикия, Соболев, Промес — все равны. За этот период игроки работали, мы проследим, есть ли у кого-то лишний вес и прочее. Если подобное не даст футболистам принять участие в сборах, то они получат индивидуальную программу.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Уважаемый, открою вам страшную тайну. По всем нормам и нашим и международным, человек считается преступником, те уголовником ТОЛЬКО по решению суда.тк суда не было, значит он просто подозреваемый, а может и свидетель. Это истина
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:02
А перед кем позорится?
pomor45
pomor45 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:19
Жаль, что Россия в лице Спартака позорится, укрывая уголовника.
pomor45
pomor45
вчера в 20:17
Спартак - убежище уголовников.
lotsman
lotsman
вчера в 14:34
Все равны......проходят тестирование.........лишний вес.......речь идёт о всех....... Много говорил, но ничего не сказал, воду в ступе толок. А было бы проще сказать - Промес не выездной, он уголовник, на крючке у интерпола, рисковать не стоит и он остаётся.
makkie
makkie
вчера в 13:43
Жаль, что Промес не пройдёт сборы в основой.
Но лучше так, чем рисковать голландцем, чтобы его вообще сцапал Интерпол.
112910415
112910415
вчера в 12:58
всё будет хорошо, короче
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:56
Своих не бросаем....пускай Квинси дома с молодежкой набарает физические кондиции , а техники ему не занимать. Может помолодеет...)
Гость
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