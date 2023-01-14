Совет директоров «Эвертона» попросили не посещать матч с «Саутгемптоном»

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вчера, 20:24

Совету директоров «Эвертона» порекомендовали не посещать домашнюю игру АПЛ против «Саутгемптона» (1:2) из соображений безопасности.

Данная рекомендация появилась после оценки рисков, проведенной советником по безопасности. Фанаты «ирисок» планировали провести масштабную акцию протеста после поражение от «Брайтона» на прошлой неделе (1:4). После той игры автомобиль исполнительного директора Дениз Барретт-Баксендейл был подвергнут натиску со стороны болельщиков, в адрес самой женщины звучали оскорбительные слова, а также применялось физическое насилие.