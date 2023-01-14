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Совет директоров «Эвертона» попросили не посещать матч с «Саутгемптоном»

вчера, 20:24
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Совету директоров «Эвертона» порекомендовали не посещать домашнюю игру АПЛ против «Саутгемптона» (1:2) из соображений безопасности.

Данная рекомендация появилась после оценки рисков, проведенной советником по безопасности. Фанаты «ирисок» планировали провести масштабную акцию протеста после поражение от «Брайтона» на прошлой неделе (1:4). После той игры автомобиль исполнительного директора Дениз Барретт-Баксендейл был подвергнут натиску со стороны болельщиков, в адрес самой женщины звучали оскорбительные слова, а также применялось физическое насилие.

Команда идет на 19-м месте в АПЛ. Руководство «Эвертона» неохотно согласилось последовать рекомендации не посещать игру.

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протон
протон
сегодня в 01:00
Да уж. От Мойеса и игры в Лиге Чемпионов до физрука Лемпарда и перспективы игры в втордиве.
Очень Эвертон мне напоминает Гамбург - такие же бестолковые трансферы и политика руководства. Чувствую, что и финал у них будет одинаков.
Tex
Tex ответ Сварожич (раскрыть)
сегодня в 00:51
Им просто скреп не хватает. Со скрепой в душе и шваброй в .... они бы сразу поняли, как у них все хорошо.
qw4pz2ajd76h
qw4pz2ajd76h
сегодня в 00:39
Это просто смешно, что у них там происходит?
adekvat
adekvat ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 22:03
Еще всех жить учат, правильные блин.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Эвертон сейчас скорее мертв чем жив! Скорее всего Лэмпарда отправят в отставку, хотя не уверен, что это спасет "ирисок". Помимо того, что команда не показывает хорошую игру, ей еще и просто по футбольному не фартит. Не могу сказать, что они были хуже "святых", и даже создали больше голевых моментов, но реализация подвела, а там где казалось бы гол уже неизбежен, выручал каркас ворот, или защитники. Даже не знаю кто сможет выручить ирисок если Френки отстранят?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:41
Думаю наоборот с большой охотой решили не посещать - от греха подальше.
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:41
Похоже островитяне совсем Куку.... демократия, мля...
Гость
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