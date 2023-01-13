Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Бартомеу заявил, что не сливал информацию о контрактах Месси и Пике

вчера, 22:05

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что не совершал утечки информации о контрактах футболистов команды Лионеля Месси и Жерара Пике.

Я хочу уточнить, что не совершал ни одной из этих утечек, не санкционировал ни одну из них и мне не было известно о каких-либо сливах.

Также бывший глава каталонцев прокомментировал сообщения из личной переписки с экс-директором юридического отдела клуба Романом Гомесом Понти, в котором последний назвал Месси «гормональным карликом» и «канализационной крысой», а также обвинил аргентинца в «трансферной диктатуре».

Бартомеу отметил, что эти комментарии имеют личный характер, а он выступает за уважение «свободы выражения мнений» каждого человека, «даже если я думаю иначе».

В этом смысле я повторяю то, что неоднократно говорил публично: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо: «Кубок Италии — худший турнир в Европе»
Вчера, 20:45
Бывший игрок из Английской Премьер-Лиги рассказал, как стал банкротом
Вчера, 12:29
Моуриньо: «С Дибалой мелодия „Ромы“ звучит лучше»
Вчера, 11:19
Тебас — о создателях Суперлиги: «Они хотят ограбить наши дома»
12 января
Энди Коул: «Я не стану утверждать, что Роналду был проблемой»
12 января
Иньеста: «Воспоминания о 2010 годе всегда свежи»
12 января
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Бартомеу после всего, что натворил в Барселоне еще смеет кого-то упрекать в исторических ошибках)
Но, как бы странно не звучало, спасибо Барто что поставил Месси в такие условия, что Лео вынужден был уйти. Именно это явилось спусковым механизмом к перезапуску Лео.
Месси себя замотивировал настолько, что выиграл сначала континентальный турнир с Аргентиной, а спустя 1,5 года стал ЧЕМПИОНОМ МИРА - это вершина футбола.
Месси официально коронован.
5xfmjnhxq94g
5xfmjnhxq94g
вчера в 22:21
Какая разница, кто слил?
Зато мы узнали, сколько денег сожрал Месси.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 