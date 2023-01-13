Бартомеу заявил, что не сливал информацию о контрактах Месси и Пике

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вчера, 22:05

Бывший президент «Барселоны» заявил, что не совершал утечки информации о контрактах футболистов команды и .

Я хочу уточнить, что не совершал ни одной из этих утечек, не санкционировал ни одну из них и мне не было известно о каких-либо сливах.

Также бывший глава каталонцев прокомментировал сообщения из личной переписки с экс-директором юридического отдела клуба Романом Гомесом Понти, в котором последний назвал Месси «гормональным карликом» и «канализационной крысой», а также обвинил аргентинца в «трансферной диктатуре».

Бартомеу отметил, что эти комментарии имеют личный характер, а он выступает за уважение «свободы выражения мнений» каждого человека, «даже если я думаю иначе».