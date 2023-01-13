Бартомеу заявил, что не сливал информацию о контрактах Месси и Пике

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что не совершал утечки информации о контрактах футболистов команды Лионеля Месси и Жерара Пике.
Я хочу уточнить, что не совершал ни одной из этих утечек, не санкционировал ни одну из них и мне не было известно о каких-либо сливах.
Также бывший глава каталонцев прокомментировал сообщения из личной переписки с экс-директором юридического отдела клуба Романом Гомесом Понти, в котором последний назвал Месси «гормональным карликом» и «канализационной крысой», а также обвинил аргентинца в «трансферной диктатуре».
Бартомеу отметил, что эти комментарии имеют личный характер, а он выступает за уважение «свободы выражения мнений» каждого человека, «даже если я думаю иначе».
В этом смысле я повторяю то, что неоднократно говорил публично: отпустить Лео Месси, лучшего игрока в истории футбола, было исторической ошибкой.
Но, как бы странно не звучало, спасибо Барто что поставил Месси в такие условия, что Лео вынужден был уйти. Именно это явилось спусковым механизмом к перезапуску Лео.
Месси себя замотивировал настолько, что выиграл сначала континентальный турнир с Аргентиной, а спустя 1,5 года стал ЧЕМПИОНОМ МИРА - это вершина футбола.
Месси официально коронован.
Но, как бы странно не звучало, спасибо Барто что поставил Месси в такие условия, что Лео вынужден был уйти. Именно это явилось спусковым механизмом к перезапуску Лео.
Месси себя замотивировал настолько, что выиграл сначала континентальный турнир с Аргентиной, а спустя 1,5 года стал ЧЕМПИОНОМ МИРА - это вершина футбола.
Месси официально коронован.
Зато мы узнали, сколько денег сожрал Месси.
Зато мы узнали, сколько денег сожрал Месси.