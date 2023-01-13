Игрока сборной Германии подозревают в занижении своего возраста

Футболиста дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко подозревают в занижении своего возраста.
Нападающий родился в городе Яунде в Камеруне, в 2014-м переехал в Германию.
Австрийское новостное агентство Laola1 утверждает, что приёмный отец Мукоко предоставил журналистам свидетельство о рождении на имя Юссуфа Мохамад (якобы данное футболисту при рождении), из которого следует, что игрок родился в 2000 году, т.е ему сейчас 22 года. По официальным данным форвард родился 20 ноября 2004 года.
Значит, память моя однобока,
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока"..
В. Высоцкий об игроках из Камеруна)...
Значит, память моя однобока,
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока"..
В. Высоцкий об игроках из Камеруна)...
Сборная Камеруна..1982-й год...
Мукоко третий в первом ряду...
Сборная Камеруна..1982-й год...
Мукоко третий в первом ряду...