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Игрока сборной Германии подозревают в занижении своего возраста

вчера, 18:01

Футболиста дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко подозревают в занижении своего возраста.

Нападающий родился в городе Яунде в Камеруне, в 2014-м переехал в Германию.

Австрийское новостное агентство Laola1 утверждает, что приёмный отец Мукоко предоставил журналистам свидетельство о рождении на имя Юссуфа Мохамад (якобы данное футболисту при рождении), из которого следует, что игрок родился в 2000 году, т.е ему сейчас 22 года. По официальным данным форвард родился 20 ноября 2004 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:37
Подумаешь, 4 года скинул) Думбия вон на 30 лет старше заявленного возраста и ничего)
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:29
Обычно дело для Африки.
FenixSL
FenixSL
вчера в 21:20
кокорин знает толк в этом
lotsman
lotsman
вчера в 20:59
Это уже мошенничество.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:53
Непомнящий их всех знает...но не помнит...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:47
Возможно своего рода месть за что-то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41, ред.
Он давно играет...
Сборная Камеруна..1982-й год...
Мукоко третий в первом ряду...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:36
Практически наверняка это правда, непонятно почему папа спалил сына.
Futurista
Futurista
вчера в 18:21, ред.
"Час зачатья я помню неточно, —
Значит, память моя однобока,
Но зачат я был ночью, порочно,
И явился на свет не до срока"..

В. Высоцкий об игроках из Камеруна)...
Capral
Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 18:15
Да они и сами своего возраста не знают.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:03
Негры часто так делают...
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