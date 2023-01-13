Игрока сборной Германии подозревают в занижении своего возраста

1673622065

вчера, 18:01

Футболиста дортмундской «Боруссии» подозревают в занижении своего возраста.

Нападающий родился в городе Яунде в Камеруне, в 2014-м переехал в Германию.

Австрийское новостное агентство Laola1 утверждает, что приёмный отец Мукоко предоставил журналистам свидетельство о рождении на имя Юссуфа Мохамад (якобы данное футболисту при рождении), из которого следует, что игрок родился в 2000 году, т.е ему сейчас 22 года. По официальным данным форвард родился 20 ноября 2004 года.