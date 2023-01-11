Промесу приписывают связь с кражей 400 кг кокаина

1673447551

вчера, 17:32

Хавбек «Спартака» вновь оказался в центре крупного скандала в Нидерландах.

Согласно данным, обнародованным прокурорами во время заседания 11 января, футболист заплатил наркоторговцу в качестве компенсации порядка 250 тысяч евро за украденный кокаин. Сообщается, что полиция в 2020 году обнаружила около 400 кг наркотических веществ в бельгийском Антверпене. Якобы Промес и его семья вложились в этот товар. Однако как выяснилось потом, кокаин был украден у суринамского торговца. Чтобы разрешить с ним проблемы, футболисту пришлось заплатить деньги.

Суринамский наркобарон находится сейчас под стражей. В его телефоне были найдены контакты Промеса.