Игра на истощение. Фелиш и Симеоне не смогли ужиться

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вчера, 09:02

Португалец из Англии хочет посмотреть на закат аргентинца.

«Челси» в очередной раз проиграл. Это случилось уже в шестой раз за последние восемь матчей. И текущее состояние «синих» — одна из главных тем в европейском футболе. Она теперь плотно перекликается с темой Жоау Фелиша, чье появление в Лондоне взорвало информационное пространство. Теперь оно взорвано повторно, потому что в игре против «Фулхэма» (1:2) португалец получил прямую красную карточку за грубый подкат на исходе часа матча.

Аренда до конца сезона за 11 миллионов, полное покрытие зарплаты лондонцами – и вот такой дебют, который как бы уже сейчас указывает на то, что вряд ли что-то хорошее выгорит из этой затеи. И есть повод оглянуться назад, чтобы понять, почему вообще «Атлетико» расстался с Фелишем.

Молодой португалец уверен в своем потенциале и требует уважения, требует, чтобы команда адаптировалась к его сильным сторонам. Но в «Атлетико» он столкнулся с Диего Симеоне, который верит только в усердный труд и самоотдачу с четким выполнением установок. Его можно понять – он «Атлетико» строит в разных версиях много лет.

В «Атлетико» три с половиной года назад посчитали, что 127 миллионов евро за 19-летнего футболиста – это разумное вложение. Португалец стал самой крупной инвестицией в истории испанского клуба. Но всё пошло не по плану.

Когда всё начало рушиться

Симеоне всегда считал, что ценник играет против игрока. Ожидания слишком высоки для человека, который всего полгода играл ярко в футбол высшего дивизиона. При этом агент Фелиша Жорже Мендеш и исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин понимали, что Симеоне – не лучший воспитатель для многообещающего игрока типа Жоау.

У Диего же совесть чиста – он использовал Фелиша тогда, когда игрок давал ему то, что от него требовалось. Фелиш признает, что тренер сажал его на скамейку всякий раз, когда его форма немного ухудшалась. За 134 матча, которые Фелиш провел в «Атлетико», он забил 33 мяча. Свой самый внушительный вклад он сделал в первые три месяца чемпионского сезона-2020/21. А с тех пор всё пошло не так гладко. А решающим временем, когда отношения разорвались, стала прошлая осень.

В середине сентября «Атлетико» проиграл в дерби «Реалу», и уже тогда стало понятным, что чемпионство для «матрасников» не будет возможным. Симеоне же не понравилась работа Фелиша, с мячом и без мяча. Форвард перестал быть игроком основного состава, хотя из первых восьми матчей сезона он начинал семь. Вскоре после того матча с «Реалом» Фелиш попросил своего агента и Хиль Марина об уходе в январе.

Примерно в то же время в интервью блогеру Адри Контрерасу Фелиш ответил словом «Пас» на вопрос о том, кто является лучшим тренером, с которым он работал. Некое политическое заявление, скажем так. Когда Фелиш не попал в состав на матчи с «Севильей» и «Брюгге», он ясно и публично демонстрировал свое недовольство. Симеоне же воспользовался возможностью уколоть португальца, когда Анхель Корреа забил дважды в ворота «Жироны». «Когда Корреа расстроен, он компенсирует это на поле», — сказал тренер, противопоставляя это хандре и, можно сказать, нытью Фелиша.

В ответном матче с «Брюгге» Фелиша заставляли разминаться полчаса, дважды просили подготовиться к выходу на поле, но в результате не выпустили. Жоау бросил машинку на газон в сердцах. Вскоре после этого Симеоне сказал: «Пока я здесь, решения принимаются на основе игры. Жоау играл всякий раз, когда был в хорошем состоянии».

В игре против «Байера», когда «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, Фелиш оказался на скамейке запасных восьмой раз подряд. Отношения между игроком и тренером к тому времени достигли своей низшей точки.

Симеоне не доверяет Фелишу

Когда Фелиш прибыл в «Атлетико», Симеоне начал подбирать ему амплуа в свойственной себе манере. Он нагрузил Жоау серьезными задачами, включавшими большой объем работы без мяча. Игрока, к его ужасу, часто использовали на фланге и вдали от штрафной соперника. Хиль Марин вмешался и попросил своего тренера переместить Фелиша поближе к воротам. Тренер сделал это, но данный шаг привел к ухудшению отношений между Симеоне и Хиль Марином. Заодно тень стала падать и на Фелиша, который вроде как начал жаловаться непосредственно руководству.

Фелиш из 134 матчей за «Атлетико» только 24 провел полностью. 84 из них он начинал с первых минут. И его статистика уж точно не соответствует игроку мирового уровня. Помимо 33 голов на его счету 16 результативных передач. Показатели в Ла Лиге и еврокубках схожи.

Но не только цифры смущали Симеоне. Он чувствовал, что игрок часто неправильно относится к своей работе, к задачам, часто себя бережет и недостаточно участвует в обороне. По большому счету, тренер не считает, что Фелиш какой-то выдающийся форвард и суперзвезда. Такое отношение у Симеоне разве что к Гризманну, но на том же чемпионате мира все увидели, за что тренеры Антуана ценят и как он может пахать на разных позициях, опустив голову и засучив рукава. Фелиш не такой, но его творческий полет фантазии разбился о будничные требования пахать. Симеоне нисколько не расстроился по поводу ухода Фелиша.

Поведение клуба

Хиль Марин, ставший инициатором этой колоссальной сделки, пытался всеми силами решить ситуацию. Но, кажется, делал только хуже, раздражая своим вмешательством Симеоне и слишком мягко ведя себя с форвардом. Он пытался играть в дипломата, но Симеоне и Фелиш оказались очень разными, чтобы через одного такого менеджера наладить контакт. Тренера больше интересуют дела на поле, а не душевное равновесие португальского юноши.

«У него были проблемы с адаптацией, — говорил несколько месяцев назад Хиль Марин. – Симеоне должен найти его правильную версию».

Видимо, правильная версия, по мнению Симеоне, находится за пределами «Атлетико». И в декабре Хиль Марин признал, что клуб открыт для продажи Фелиша: «Если поступит хорошее предложение, мы должны его рассмотреть. Отношения между тренером и игроком не самые лучшие. Я хочу, чтобы он остался, но сам игрок думает иначе».

Никто, конечно, не был готов платить больше 100 миллионов за футболиста. Поэтому аренда стала реальной возможностью. Хиль Марин при этом потребовал, чтобы Фелиш продлил контракт на год, до 2027-го. Так проще контролировать его будущее.

Вероятно, теперь Хиль Марин рассчитывает, что реализуются долго гулявшие слухи об уходе Симеоне из «Атлетико», а Фелиш пересидит это время по арендам. Якобы он видит у руля команды Луиса Энрике. И в его стилистику Жоау должен вписаться.

Руководство клуба считает, что несмотря на победу в Ла Лиге в 2021 году и регулярное участие в Лиге чемпионов, «Атлетико» в Европе себя недостаточно реализовал. Если в следующем сезоне, например, клуб не сможет попасть в ЛЧ , то будущее Симеоне окажется под вопросом. Многие сомневаются, что ему стоит продолжать оставаться в «Атлетико». Однако такая легенда может сама решать, когда уходить. Хиль Марин косится на него, но вынужден это признавать.

Момент для перехода

Фелиш хорошо провел чемпионат мира. После игры Португалии с Ганой Симеоне сказал, что ему понравилась игра Жоау: «Для него это идеальный турнир. Он короткий, там мало матчей, и можно рассмотреть красоту и темп игры, можно влюбиться в такого игрока».

Фелиш почувствовал в этом некий укол и ответил подобным образом: «Португалия играет совсем не так, как „Атлетико“».

Когда форвард вернулся, он не попал на матчи Кубка Испании из-за тонзиллита. А потом и «Челси» нарисовался со своей арендой. Решение Фелиша перейти туда может показаться рискованным, поскольку команда в тяжелой ситуации. Но он ничего не теряет. Он избавляется от токсичной атмосферы рядом с Симеоне, меняет обстановку, зная, что вернется на прочный контракт в Мадрид летом, а еще имеет возможность поиграть в Лиге чемпионов. Ну и попробовать себя в Англии. Тут скорее вопросы к «Челси». Зачем ему такой вариант «спасения» атаки? Но к «Челси» сейчас вообще много вопросов.