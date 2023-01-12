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Экс-руководители «Барсы» подозреваются в сливе контрактов Месси и Пике

вчера, 17:55

Испанская полиция ведёт расследование в отношении бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу и двух людей из прошлого руководства клуба. Их подозревают в утечке информации о контрактах футболистов Лионеля Месси и Жерара Пике.

Обнародована переписка бывшего главы «сине-гранатовых» с бывшим директором юридического отдела каталонцев Романом Гомесом Понти.

Барто, не нужно так хорошо вести себя с этой канализационной крысой. Клуб дал ему всё, а он указывает нам, какие трансферы делать, с кем продлевать контракты. Мы должны искать спонсоров для него. Из-за шантажа и хамства этого гормонального карлика, который обязан своей жизнью «Барсе», пострадал клуб и его сотрудники.

Когда дела идут плохо, мы слышим от него: «Снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса Суареса». Это худшее, что может с ним случиться.

Также Понти оскорбил Пике, критически отзывался о других игроках клуба.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 22:56
а он хорош)
протон
протон
вчера в 22:20
Уверен, сейчас эти клерки Барселоны, будут отрицать всё, что они написали в письме. Они прежде всего хотели выслужиться перед Бартомеу. Даже, то в каких выражениях они доложили об этом, говорит об их интеллекте, вернее о полном его отсутствии. Скорее всего, они этим хотели обелить себя. А Месси в ответ остаётся сказать: Собака лает, караван идёт. Пусть посчитают, сколько дохода приносило имя Месси команде. Я убеждён, что Барса с Месси играла бы в ЛЧ. И была бы намного сильнее, чем сейчас.
протон
протон
вчера в 22:06
Чем больше вникаешь в подробности внутренней клубной кухни времён Бартомеу, тем больше понимания того, что много токсичности было с обеих сторон - и руководства, и сенаторов. Увы. Потому клуб так резко и скатился. Что творилось в умах многих важных для Барса людей.
А фанатам Реала просто напоминаю об относительно недавнем сливе телефонных разговоров Фло Переса, где он помоями облил буквально всех и вся, не только Роналду, но и супер-легенд вроде Рамоса, Рауля и Касильяса. Своё не пахнет? Хотя в Реале масштаб проблемы был в разы меньше, но Переса это не остановило от токсичных высказываний.
протон
протон
вчера в 22:03, ред.
Барсу в долги вогнал Бартомеу. Он получал зарплату. Да, возможно завышенную, но все же зарплату.

Сейчас футболисты рангом намного ниже получают ой как много. Бартомеу делал эти тупые трансферы. Или кто-то всерьез думает, что Лео настаивал на трансферах Дембеле или Коутиньо?

А особенно он лоббировал переход Гризмана, которого не любила вся команда. Бартомеу из той породы что пойдет на все, только бы не отвечать за свои поступки.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:05
В эту туфту могут поверить разве что хейтеры Месси.
Переписка точь в точь как между собой тут многие пишут.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:26
    Deville
    Deville
    вчера в 20:08, ред.
    такое ощущение, что этот понти на соккере пишет или персофан реала или роналду, называя месси карликом, что он управлял трансферами, выбивал контракты по жирнее и тд.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    вчера в 20:04
    его бывшие боссы описали его лучше любого персофана португальца. Высосал Барселона досуха, теперь будет шейхов оббирать.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 20:03
    Они все любят Бабки и себя, ну 99,99%
    НЕЭ Г О И С Т
    НЕЭ Г О И С Т
    вчера в 19:47
    А теперь они хотят его вернуть... После ЧМ Месси может сделать то, что обычно делаю я : А-ХА-ХА-ХА.. Ни убавить, ни прибавить... 👏👏👏...
    Ларс
    Ларс
    вчера в 19:38
    Хаха, конечно, мотивы не важны, это ведь не новость о Кр7, это ведь святой идол, лол
    Поменять просто тут фамилии и клуб, и кое-кто тут тираду бы расписал о плохом португале xD
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:31
    Из текста ясно, что руководители Барселоны хотели избавиться от Месси. Мотивы не важны. Главное у них получилось. Что в итоге? Месси нашел новый клуб, зарплата одна из самых высоких в мире, выиграл 4 трофея, включая ЧМ, новый контракт с ПСЖ не за горами. Что с Барселоной? Клуб 2 года без трофеев, 2 года без плей-офф ЛЧ, долги растут, так как деньги тратят на трансферы, а не на погашение кредитов, доходы клуба снизились, потому что избавились от главного актива. Кто выиграл? Вопрос риторический. К тому же, бывшим руководителям грозит уголовная ответственность за разглашение деталей контракта.

    Зная о последствиях наперед, поступила бы Барселона точно также с Месси? Сомневаюсь.
    wrathofkillx
    wrathofkillx ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 19:19
      kindpennywise
      kindpennywise
      вчера в 18:59
      Все таки это была правда, на счёт кентовства до такой степени с Суаресом не знал
      Futurista
      Futurista
      вчера в 18:41, ред.
      "Сливочные" контракты...с запахом денег и вкусом крема-каталана от шеф-повара Карлана...
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 18:36
      Вот он какой жадный гном говорит мол снизьте запрлаты другим а меня не трогайте. А потом бросил Барсу не благодарный и сбежал к шейхам за большими деньгами как вогнал клуб который его воспитал в долги!! Когда больше нечего с Барсы было взять он побежал первым как крыса с тонущего корабля. Вот всю суть о нем раскрыл бывший руководитель а уж он как не кто лучше знает карлика. Всю правду о нем он сказал! Респект!!
      Asman tours
      Asman tours
      вчера в 18:30
        КЭТиК
        КЭТиК
        вчера в 18:25
        Скоро можно будет образовывать зека-лигу Чемпионов: Барселона, Ювентус, Арсенал....
        wrathofkillx
        wrathofkillx
        вчера в 18:17
        очевидный вброс от какого-нить недоразвитого глора пеналду
        Сварожич
        Сварожич
        вчера в 18:13
        Да уж... а зачем ворошить уже то, что все пытаются вычеркнуть из памяти (особенно это касается болельщиков Барсы)....

        Бармалей, конечно, загадка. вроде не может полный балбес на таком посту столько времени сидеть. а действия его как у тупой жены - сейчас вбухаю все деньги на сумочку, а потом будь что будет. и ведь точно знал, что через неделю всё станет известно и по ушам получит...
        zooveterinar
        zooveterinar
        вчера в 18:11
        Молодец,реальная крыса!!!! Он просто гном случайно выигравший кубок!!!
        Гость
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