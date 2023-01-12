Экс-руководители «Барсы» подозреваются в сливе контрактов Месси и Пике

Испанская полиция ведёт расследование в отношении бывшего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу и двух людей из прошлого руководства клуба. Их подозревают в утечке информации о контрактах футболистов Лионеля Месси и Жерара Пике.
Обнародована переписка бывшего главы «сине-гранатовых» с бывшим директором юридического отдела каталонцев Романом Гомесом Понти.
Барто, не нужно так хорошо вести себя с этой канализационной крысой. Клуб дал ему всё, а он указывает нам, какие трансферы делать, с кем продлевать контракты. Мы должны искать спонсоров для него. Из-за шантажа и хамства этого гормонального карлика, который обязан своей жизнью «Барсе», пострадал клуб и его сотрудники.
Когда дела идут плохо, мы слышим от него: «Снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса Суареса». Это худшее, что может с ним случиться.
Также Понти оскорбил Пике, критически отзывался о других игроках клуба.
Бармалей, конечно, загадка. вроде не может полный балбес на таком посту столько времени сидеть. а действия его как у тупой жены - сейчас вбухаю все деньги на сумочку, а потом будь что будет. и ведь точно знал, что через неделю всё станет известно и по ушам получит...
Бармалей, конечно, загадка. вроде не может полный балбес на таком посту столько времени сидеть. а действия его как у тупой жены - сейчас вбухаю все деньги на сумочку, а потом будь что будет. и ведь точно знал, что через неделю всё станет известно и по ушам получит...
Зная о последствиях наперед, поступила бы Барселона точно также с Месси? Сомневаюсь.
Зная о последствиях наперед, поступила бы Барселона точно также с Месси? Сомневаюсь.
Сейчас футболисты рангом намного ниже получают ой как много. Бартомеу делал эти тупые трансферы. Или кто-то всерьез думает, что Лео настаивал на трансферах Дембеле или Коутиньо?
А особенно он лоббировал переход Гризмана, которого не любила вся команда. Бартомеу из той породы что пойдет на все, только бы не отвечать за свои поступки.
Сейчас футболисты рангом намного ниже получают ой как много. Бартомеу делал эти тупые трансферы. Или кто-то всерьез думает, что Лео настаивал на трансферах Дембеле или Коутиньо?
А особенно он лоббировал переход Гризмана, которого не любила вся команда. Бартомеу из той породы что пойдет на все, только бы не отвечать за свои поступки.