Экс-руководители «Барсы» подозреваются в сливе контрактов Месси и Пике

Испанская полиция ведёт расследование в отношении бывшего президента «Барселоны» и двух людей из прошлого руководства клуба. Их подозревают в утечке информации о контрактах футболистов и .

Обнародована переписка бывшего главы «сине-гранатовых» с бывшим директором юридического отдела каталонцев Романом Гомесом Понти.

Барто, не нужно так хорошо вести себя с этой канализационной крысой. Клуб дал ему всё, а он указывает нам, какие трансферы делать, с кем продлевать контракты. Мы должны искать спонсоров для него. Из-за шантажа и хамства этого гормонального карлика, который обязан своей жизнью «Барсе», пострадал клуб и его сотрудники.

Когда дела идут плохо, мы слышим от него: «Снизьте зарплаты другим, но не трогайте меня и Луиса Суареса». Это худшее, что может с ним случиться.