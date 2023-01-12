В Канаде тренера уволили через день после назначения из-за политики

1673523186

вчера, 14:33

«Монреаль» уволил тренера второй команды после того, как его давние комментарии на политическую тему в одной из социальных сетей вызвали негодование пользователей.

Экс-футболист призывал убить бывшего Премьер-министра Квебека Полин Маруа. Клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом через день после его назначения. Руководство клуба назвало приглашение Гранде ошибкой. Генеральный директор команды Габриэль Жерве прокомментировал ситуацию:

Была комиссия по найму, как и на любую другую должность, но в конечном итоге я беру на себя всю ответственность за это решение.

Причиной негодования стал комментарий Гранде, который он сделал накануне выборов в Квебеке в 2012 году. Тогда произошла стрельба возле здания, где проводилось заседание одной из партий во главе с Маруа. Сандро написал тогда:

Единственной ошибкой стрелка прошлой ночью было то, что он не попал в цель!!! Маруа!!! В следующий раз, дорогуша! Буду ждать!

Сандро потом говорил, что его аккаунт был взломан, хотя сам специалист действительно был невысокого мнения о сторонниках данного политического объединения. Гранде утверждал, что пересмотрел свои взгляды и выразил желание присоединиться к организации, выступающей за равенство и разнообразие.