В Канаде тренера уволили через день после назначения из-за политики

«Монреаль» уволил тренера второй команды Сандро Гранде после того, как его давние комментарии на политическую тему в одной из социальных сетей вызвали негодование пользователей.
Экс-футболист призывал убить бывшего Премьер-министра Квебека Полин Маруа. Клуб объявил о прекращении сотрудничества со специалистом через день после его назначения. Руководство клуба назвало приглашение Гранде ошибкой. Генеральный директор команды Габриэль Жерве прокомментировал ситуацию:
Была комиссия по найму, как и на любую другую должность, но в конечном итоге я беру на себя всю ответственность за это решение.
Причиной негодования стал комментарий Гранде, который он сделал накануне выборов в Квебеке в 2012 году. Тогда произошла стрельба возле здания, где проводилось заседание одной из партий во главе с Маруа. Сандро написал тогда:
Единственной ошибкой стрелка прошлой ночью было то, что он не попал в цель!!! Маруа!!! В следующий раз, дорогуша! Буду ждать!
Сандро потом говорил, что его аккаунт был взломан, хотя сам специалист действительно был невысокого мнения о сторонниках данного политического объединения. Гранде утверждал, что пересмотрел свои взгляды и выразил желание присоединиться к организации, выступающей за равенство и разнообразие.