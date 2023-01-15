Фернандеш: «Не используйте моё имя для нападок на Роналду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в соцсетях прокомментировал свои слова, сказанные после победного матча с «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ.
Футболист сказал:
Несколько месяцев назад в МЮ каждый заботился только о себе, теперь мы действуем как команда.
В некоторых СМИ исказили его слова, привязав их к скандальному уходу Криштиану Роналду из клуба.
Спасибо, что хоть кто-то точно меня процитировал! Знаю, что сложно видеть хорошую игру «Манчестер Юнайтед» и не иметь причин сказать что-то плохое про нас – ведь сейчас есть только хорошее!
Не используйте моё имя для нападок на Криштиану. Роналду был частью нашей команды на протяжении половины сезона, и, как я уже говорил во многих интервью, после матча с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ все проявляли себя великолепно и действовали как настоящая команда. Теперь вы видите результат. Двигаемся дальше!