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Фернандеш: «Не используйте моё имя для нападок на Роналду»

сегодня, 14:08

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в соцсетях прокомментировал свои слова, сказанные после победного матча с «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ.

Футболист сказал:

Несколько месяцев назад в МЮ каждый заботился только о себе, теперь мы действуем как команда.

В некоторых СМИ исказили его слова, привязав их к скандальному уходу Криштиану Роналду из клуба.

Спасибо, что хоть кто-то точно меня процитировал! Знаю, что сложно видеть хорошую игру «Манчестер Юнайтед» и не иметь причин сказать что-то плохое про нас – ведь сейчас есть только хорошее!

Не используйте моё имя для нападок на Криштиану. Роналду был частью нашей команды на протяжении половины сезона, и, как я уже говорил во многих интервью, после матча с «Ливерпулем» в 3-м туре АПЛ все проявляли себя великолепно и действовали как настоящая команда. Теперь вы видите результат. Двигаемся дальше!

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Все комментарии
Gelious
Gelious
сегодня в 15:10
Бедные хейтерки. Они любили прикрываться Бруно, выдумывать пр о негов отношении Роналду. Эх((((
Ziza Woor
Ziza Woor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:04
Всего лишь МС? Да ладно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ НЕЭ Г О И С Т (раскрыть)
сегодня в 14:55
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:44
    Всего лишь обыграли пустой МС а гонору..
    Варвар7
    Варвар7 ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 14:24
    Добрый день! Да это книга. Она же приз в КП.
    НЕЭ Г О И С Т
    НЕЭ Г О И С Т
    сегодня в 14:21
    Нету Рунальду... Закончился ... Давно..
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:20, ред.
    "Добрых фанатов" Рона достаточно, они как пчёлы на мёд слетаются при любом упоминание его имени, в независимости от значимости вброса ,и жжужат , а некоторые готовы даже ужалить !)) Так что Фернандеш , ты не первый и не последний !)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 14:14, ред.
    Бруну нормальный чел, ему лишние сплетни не к чему
    Гость
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