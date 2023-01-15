Фернандеш: «Не используйте моё имя для нападок на Роналду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в соцсетях прокомментировал свои слова, сказанные после победного матча с «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ .

Футболист сказал:

Несколько месяцев назад в МЮ каждый заботился только о себе, теперь мы действуем как команда.

В некоторых СМИ исказили его слова, привязав их к скандальному уходу из клуба.

Спасибо, что хоть кто-то точно меня процитировал! Знаю, что сложно видеть хорошую игру «Манчестер Юнайтед» и не иметь причин сказать что-то плохое про нас – ведь сейчас есть только хорошее!