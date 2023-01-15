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Чеферин: «„Реал“ и Перес считают, что все должны преклоняться перед ними»

сегодня, 08:59

Президент УЕФА Александер Чеферин в документальном фильме «Война за футбол» высказался о создании Суперлиги.

В футбольном море плавает много акул. Когда я впервые услышал о Суперлиге, знал, кто ей будет руководить, потому что уже некоторое время они публично жаловались на то, что такому клубу приходится играть с более скромными командами.

Они думают, что являются своего рода элитным клубом, который не должен беспокоиться ни о ком другом. Потому что считают себя настолько важными, что все должны преклоняться перед ними. Речь идёт о «Реале» и его президенте Флорентино Пересе.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:19
Будто чеферин с инфантиной про свои фифу/уефу как-то по-другому считают....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:11
Каждый президент восхваляет свою команду и это их право.
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