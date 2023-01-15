Чеферин: «„Реал“ и Перес считают, что все должны преклоняться перед ними»

Президент УЕФА в документальном фильме «Война за футбол» высказался о создании Суперлиги.

В футбольном море плавает много акул. Когда я впервые услышал о Суперлиге, знал, кто ей будет руководить, потому что уже некоторое время они публично жаловались на то, что такому клубу приходится играть с более скромными командами.

Они думают, что являются своего рода элитным клубом, который не должен беспокоиться ни о ком другом. Потому что считают себя настолько важными, что все должны преклоняться перед ними. Речь идёт о «Реале» и его президенте Флорентино Пересе.