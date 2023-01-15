Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКипр. Первый дивизион 2022/2023

Каррера: «Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел»

Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:30
"На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел."

Массимо Каррера насмотрелся на "Черный квадрат" Малевича...
Каждый имеет право на свою точку зрения...
Храневец
Храневец
сегодня в 10:10
Про его безумные качества пусть лучше спросит у Пака !Он эти качества на себе испытал !
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:07
Если вдуматься дословно, то: когда он его видел, то в то время Кокорин скорее всего и был на своем наивысшем уровне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:46
Это у макаронника от страха перед Кокошей автоматом выскакивают слова, как никак Кокоша один из паханов мафиози.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:46
Пусть в Италии это расскажет, особенно болельщикам фиалок, его сразу камнями закидают
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:42

Сильный но безалаберный....
Boricku
Boricku
сегодня в 09:24
Кокоринча красава, забивака ! В этом сезоне ЗолМячь вручят !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:19
После такого заявления и сказать нечего)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 