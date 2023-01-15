Каррера: «Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем «Ариса» из Лимассола Александре Кокорине.
На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества.
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем «Ариса» из Лимассола Александре Кокорине.
На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества.
Массимо Каррера насмотрелся на "Черный квадрат" Малевича...
Каждый имеет право на свою точку зрения...
Массимо Каррера насмотрелся на "Черный квадрат" Малевича...
Каждый имеет право на свою точку зрения...
Сильный но безалаберный....
Сильный но безалаберный....