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Слуцкий мог возглавить тель-авивский «Маккаби»

вчера, 12:10

Российский тренер Леонид Слуцкий мог стать наставником израильского клуба.

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива всерьёз рассматривало россиянина в качестве возможного нового главного тренера команды.

По информации источника, услуги специалиста были предложены руководству «Маккаби», которое в срочном порядке искало тренера после того, как Владимир Ивич согласился возглавить «Краснодар». Сам Слуцкий был готов приехать в Израиль, но до предметных разговоров дело так и не дошло.

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Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:27
Я на днях мог возглавить сборную Франции. Мои представители предлагали мою кандидатуру федерации футбола Франции, но к сожалению до детальных переговоров дело так и не дошло и тренером французов остался Дешам.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:00
Типа, сняла решительно, а он не попросил.
Mi6
Mi6
вчера в 15:25
Слуц это очень крупный фейк
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:41
Кидок не получился...
Нашли кого....))
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:56
Да, последнее место работы серьёзно пошатнуло авторитет некогда достойного тренера...
adekvat
adekvat
вчера в 12:51
Услуги спеца были предложены, после проверки последнего рабочего места, предложение было отклонено.
Capral
Capral
вчера в 12:25
Ну да- родственный клуб.
lotsman
lotsman
вчера в 12:23
Мог БЫ, но не возглавил, так зачем об этом говорить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:18, ред.
Слуцкий мог возглавить тель-авивский «Маккаби».
О каком Маккаби может идти сейчас речь.
Ему сейчас нужно держаться подальше от футбола.
Отдохнуть и если захочет продолжить свою карьеру, то уж точно всё переосмыслить, сделать выводы из прошлого ,перезагрузиться и только тогда приступать к работе . А иначе у него будет тоже самое, что и произошло с его работой в Рубине . Про Израиль можно вообще забыть.
Гость
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