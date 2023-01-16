Слуцкий мог возглавить тель-авивский «Маккаби».

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вчера, 12:10

Российский тренер мог стать наставником израильского клуба.

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива всерьёз рассматривало россиянина в качестве возможного нового главного тренера команды.

По информации источника, услуги специалиста были предложены руководству «Маккаби», которое в срочном порядке искало тренера после того, как Владимир Ивич согласился возглавить «Краснодар». Сам Слуцкий был готов приехать в Израиль, но до предметных разговоров дело так и не дошло.