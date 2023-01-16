Слуцкий мог возглавить тель-авивский «Маккаби».

Российский тренер Леонид Слуцкий мог стать наставником израильского клуба.
Руководство «Маккаби» из Тель-Авива всерьёз рассматривало россиянина в качестве возможного нового главного тренера команды.
По информации источника, услуги специалиста были предложены руководству «Маккаби», которое в срочном порядке искало тренера после того, как Владимир Ивич согласился возглавить «Краснодар». Сам Слуцкий был готов приехать в Израиль, но до предметных разговоров дело так и не дошло.
Нашли кого....))
Нашли кого....))
О каком Маккаби может идти сейчас речь.
Ему сейчас нужно держаться подальше от футбола.
Отдохнуть и если захочет продолжить свою карьеру, то уж точно всё переосмыслить, сделать выводы из прошлого ,перезагрузиться и только тогда приступать к работе . А иначе у него будет тоже самое, что и произошло с его работой в Рубине . Про Израиль можно вообще забыть.
О каком Маккаби может идти сейчас речь.
Ему сейчас нужно держаться подальше от футбола.
Отдохнуть и если захочет продолжить свою карьеру, то уж точно всё переосмыслить, сделать выводы из прошлого ,перезагрузиться и только тогда приступать к работе . А иначе у него будет тоже самое, что и произошло с его работой в Рубине . Про Израиль можно вообще забыть.