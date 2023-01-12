Ганчаренко звал Василия Березуцкого в «Урал»

Главный тренер «Урала» приглашал в свой тренерский штаб экс-игрока ЦСКА .

Звал Васю в «Урал» — было дело, обсуждали с ним эту ситуацию. Вася решил взять паузу, договорились ещё обсудить зимой.

Василий сейчас в Барселоне, решил пожить там. Говорит мне: «Хочу работать в „Эспаньоле“. В „Барселону“ мне не надо». Ну, Вася на юморе, как обычно.

Работа с Васей в «Краснодаре»? Мне было легко забрать его в «Краснодар», потому что я сказал ему: «Вась, я тебя и Лёху хорошо знаю. Вы работать вместе не можете». У них были бы постоянные стычки. Братья слишком сильные личности. Да, они встанут спина к спине и пойдут против кого-то, но вместе они работать не могут.