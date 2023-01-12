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Ганчаренко звал Василия Березуцкого в «Урал»

вчера, 16:12

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко приглашал в свой тренерский штаб экс-игрока ЦСКА Василия Березуцкого.

Звал Васю в «Урал» — было дело, обсуждали с ним эту ситуацию. Вася решил взять паузу, договорились ещё обсудить зимой.

Василий сейчас в Барселоне, решил пожить там. Говорит мне: «Хочу работать в „Эспаньоле“. В „Барселону“ мне не надо». Ну, Вася на юморе, как обычно.

Работа с Васей в «Краснодаре»? Мне было легко забрать его в «Краснодар», потому что я сказал ему: «Вась, я тебя и Лёху хорошо знаю. Вы работать вместе не можете». У них были бы постоянные стычки. Братья слишком сильные личности. Да, они встанут спина к спине и пойдут против кого-то, но вместе они работать не могут.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:40
"Решил ПОЖИТЬ там"??? То есть,не туризм,а ссучился ВАська???
Гость
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