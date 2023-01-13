По стопам Винни Джонса и Варди. В АПЛ новый пример игрока, вышедшего из национальной лиги

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вчера, 10:30

Джамал Лоу дебютировал в АПЛ в 28 лет.

Удручающее начало карьеры и знакомство с Эдгаром Давидсом

Джамал Лоу — центральный нападающий и воспитанник «Барнета», который на момент начала карьеры нашего героя находился в 5-м по силе чемпионате Англии. У Лоу были попытки попасть в академию КПР , однако ему прямо сказали, что уровень игры недостаточно высок. Джамалу пришлось искать команду, и единственным вариантом оказался именно «Барнет».

К сожалению, там у него не срослось — он сыграл за основу всего лишь 15 матчей и больше скитался по арендам. За 3 года с конца 2012-го и до начала 2015-го он сыграл за 6 разных клубов в пятом и шестом дивизионах.

Однако и в коллективах, которые взяли его в аренду, карьера шла, прямо скажем, ужасно. Однажды его не включили в заявку на матч шестой лиги между «Хемел Хэмпстед Таун» и «Госпорт Боро». Помощник тренера «Хемела» объяснил это тем, что лучше сыграть вообще без Джамала, даже в запасе.

Это был не первый подобный случай. В начале карьеры, еще будучи 18-летним игроком, он пересекся с легендарным голландцем Эдгаром Давидсом. Давидс на тот момент занимал пост играющего тренера «Барнета». И именно при нем «Барнет» опустился на дивизион ниже. Джамал Лоу позже рассказывал, что Давидсу довелось выгнать его с тренировки из-за плохой передачи. И в тот момент молодой Лоу понял, что больше за «Барнет» он, скорее всего, не сыграет.

Все эти обстоятельства привели Лоу к преподаванию. Он стал учителем физкультуры в продлёнке, а позже и штатным преподавателем в школе. График работы позволял совмещать тренировки и футбол с преподавательской деятельностью. Длилось это 3 года.

Все очень долго ждали момента, когда Джамал начнет расти

На некоторых этапах карьеры родные пытались убедить Джамала бросить футбол, поскольку видели, что у него нет роста, но упорство Лоу привело его к успехам — у него начало получаться, и он в прямом смысле оттолкнулся ото дна.

В 21-летнем возрасте Лоу перешел в «Хэмптон энд Ричмонд» из седьмой лиги Англии и стал одним из лучших бомбардиров лиги. Это помогло команде выиграть дивизион и выйти в лигу выше уровнем. Именно в этот момент он понял, что игра за клуб мешает ему ездить в школу через весь город ради преподавательской деятельности, и бросил работу.

Лоу начал упорно заниматься собой — чаще тренировался в зале, в дни, когда не было командных тренировок, играл индивидуально, закупив заранее конусы, фишки и мячи. И успех не заставил себя ждать. Труд на тренировках перерос в голы на поле, и его активность заметили в командах повыше. В сезоне 2015/16 на матчи «Хэмптона энд Ричмонда» не раз приходили представители команд из 3-го и 4-го дивизионов, а в 2016 году заглянули скауты «Портсмута», которые убедили руководство приобрести нападающего.

Трансфер обошелся «Портсмуту» в 15 тысяч фунтов и с лихвой себя окупил — Лоу забил 15 голов в 22 матчах за полсезона. «Портсмут» поднялся из 4-го дивизиона в 3-й и чуть было не пробился в Чемпионшип. Команда лидировала немалую часть сезона, но проиграла в матче плей-офф за выход во вторую лигу Англии.

В тот момент стало понятно, что можно воспользоваться моментом и перейти на следующую ступень. За услугами Лоу обратился «Уиган», который как раз боролся в Чемпионшипе. «Латикс» выплатили «Портсмуту» 2,5 миллиона фунтов стерлингов — неплохо для игрока, который три года назад трудился преподавателем в местной школе.

Однако «Уиган» был не самой сильной командой чемпионата, и тот сезон вряд ли можно занести в актив кому-либо из его игроков. Клуб вылетел в дивизион ниже с предпоследнего места, а Лоу не стал задерживаться в команде и перебрался в «Суонси», где совершил очередной скачок — у валлийцев он стал лидером и забил 14 голов в 49 матчах.

В «Суонси», как и в «Уигане», Джамал не задержался. Очередным, уже одиннадцатым, клубом в его карьере стал «Борнмут», который посчитал Лоу отличным игроком подмены. Основным в стане «вишенок» был Доминик Соланке, который некогда считался одной из главных надежд сборной Англии.

Будучи игроком замены, Лоу забил 7 мячей и вместе с «Борнмутом» добрался-таки до Премьер-Лиги. В 28 лет он наконец-то осуществил свою мечту, сыграл в АПЛ и даже был вызван в сборную Ямайки, за которую выступил в матче против сборной Аргентины, выйдя на поле против самого Лео Месси.

Пусть Лоу и провел в Премьер-Лиге лишь 2 матча, а пару дней назад отправился в аренду в КПР дивизионом ниже, он все равно является примером того, как можно за счет упорного труда дорасти до топ-уровня.

Примеров, подобных Джамалу Лоу, не так уж и много

Зачастую футболисты вырастают из академий хороших команд, поскольку клубы ставят обучение юных дарований на поток, чтобы получить готовых игроков для основной команды или выгодно продать. Однако существуют примеры, когда в академиях не верят в мальчишку из-за различных факторов. Джамал Лоу далеко не единственный футболист, пробившийся высоко вопреки всем и всему.

Наибольшее количество примеров подобного существует в Англии, поскольку на острове очень обширная система профессиональных лиг. Одним из таковых является легендарный Винни Джонс, которого в 12 лет отчислили из академии «Уотфорда» из-за отсутствия перспектив. Джонс не стал упорствовать и забросил футбол. Вплоть до 19 лет он не играл и не тренировался — работал на стройке. Но его все же убедили поиграть за любительский «Уилстон», где его заметили и пригласили в «Уимблдон», впоследствии победивший в Кубке Англии. Прогресса не пришлось долго ждать, и одиозный футболист добрался до «Челси».

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт попал в профессиональный футбол в более позднем возрасте. В 22 года Иан слонялся по просмотрам в клубах в надежде хоть как-то зацепиться за профессиональный футбол, но в него не верили. Дело дошло до любительского клуба «Гринвич Боро», где его заметили скауты «Кристал Пэлас» и пригласили на очередной просмотр. В дальнейшем болельщики признали Райта лучшим игроком в истории «стекольщиков», а перейдя в «Арсенал», он стал вторым лучшим бомбардиром в истории команды. За всю профессиональную карьеру Райт забил 323 гола.

Самым ярким примером в последнее время является Джейми Варди, который лишь в 25 лет пробился в «Лестер». Биографию Варди знают все в Англии от мала до велика. В 20 лет Варди находился в клубе восьмого дивизиона Англии, параллельно работая на заводе, и за 5 лет дорос до Чемпионшипа, где его забрали к себе «лисы». После — чемпионство в Премьер-Лиге, звание лучшего бомбардира лиги и клуба и всеобщее признание.