Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ниццу».
Команда Лиги 1 рассматривает такой вариант после ухода из клуба Люсьена Фавра.
На этой неделе представители коллектива проведут переговоры с агентами специалиста.
Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ниццу».
Команда Лиги 1 рассматривает такой вариант после ухода из клуба Люсьена Фавра.
На этой неделе представители коллектива проведут переговоры с агентами специалиста.
о,как их блеск меня тревожит!
Жизнь,как подстреленная птица,
подняться хочет,но не может.
Нет ни полёта,ни размаха,
висят поломанные крылья,
и вся она,прижавшись к праху,
дрожит от боли и бессилья!"
\
Откуда знал поэт о судьбе Тедеско за полтора века до его появления на свет???
о,как их блеск меня тревожит!
Жизнь,как подстреленная птица,
подняться хочет,но не может.
Нет ни полёта,ни размаха,
висят поломанные крылья,
и вся она,прижавшись к праху,
дрожит от боли и бессилья!"
\
Откуда знал поэт о судьбе Тедеско за полтора века до его появления на свет???