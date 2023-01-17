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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Тедеско может продолжить карьеру в чемпионате Франции

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Валерыч
Валерыч
вчера в 16:17
Пошёл на понижение.
Если в Ницце не получится,
то возможно вообще никому не нужен будет.
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:55
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:36
"Ах,этот юг,ах,эта Ницца,
о,как их блеск меня тревожит!
Жизнь,как подстреленная птица,
подняться хочет,но не может.
Нет ни полёта,ни размаха,
висят поломанные крылья,
и вся она,прижавшись к праху,
дрожит от боли и бессилья!"
\
Откуда знал поэт о судьбе Тедеско за полтора века до его появления на свет???
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:23
Поднимет Ниццу, уйдет в клуб где задачи повыше и вновь на понижение в каккую нибудь "Ниццу".
makkie
makkie ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 13:22
Но это не отменяет того факта, что Тедеско - экс-тренер Шальке и Спартака тоже.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:06
Пора в Россию.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:29
Вообще то он сейчас бывший тренер Лейпцига)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:21
Нигде надолго не приживается.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 11:13
Тедеско может продолжить карьеру в чемпионате Китая, это тоже вариант.
Гость
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