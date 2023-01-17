Тедеско может продолжить карьеру в чемпионате Франции

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вчера, 10:42

Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ниццу».

Команда Лиги 1 рассматривает такой вариант после ухода из клуба Люсьена Фавра.

На этой неделе представители коллектива проведут переговоры с агентами специалиста.