Стало известно, когда Конте может покинуть «Тоттенхэм»

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вчера, 09:46

Главный тренер «Тоттенхэма» может покинуть команду летом.

Руководство клуба текущее турнирное положение не устраивает, специалист может лишиться работы в лондонском коллективе. Соглашение итальянца со «шпорами» действует до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Вероятно, этот вариант активировать не станут, если результаты команды не изменятся.