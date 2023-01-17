Стало известно, когда Конте может покинуть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть команду летом.
Руководство клуба текущее турнирное положение не устраивает, специалист может лишиться работы в лондонском коллективе. Соглашение итальянца со «шпорами» действует до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Вероятно, этот вариант активировать не станут, если результаты команды не изменятся.
«Тоттенхэм» идет на 5-м месте в АПЛ.
К сожалению, "Kaffnom ты не был, но и до вершин не добрался" точно описывает что прошлый, что нынешний ТТХ, и не уверен, что другой тренер сможет кардинально поменять ситуацию, проклятие что-ли какое на нём.
К сожалению, "Kaffnom ты не был, но и до вершин не добрался" точно описывает что прошлый, что нынешний ТТХ, и не уверен, что другой тренер сможет кардинально поменять ситуацию, проклятие что-ли какое на нём.