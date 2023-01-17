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Стало известно, когда Конте может покинуть «Тоттенхэм»

вчера, 09:46

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть команду летом.

Руководство клуба текущее турнирное положение не устраивает, специалист может лишиться работы в лондонском коллективе. Соглашение итальянца со «шпорами» действует до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Вероятно, этот вариант активировать не станут, если результаты команды не изменятся.

«Тоттенхэм» идет на 5-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 12:39, ред.
Неопределённое состояние тренера ТТХ, становится все более неопределенным, потому-что тревожная форма клуба становится ключевым фактором, определяющим долгосрочное будущее итальянца. Особенно после поражения со счетом 2:0 от заклятого соперника. Путь в ЕК конечно сгладит ситуацию, но этот исход маловероятен, даже с учётом оставшейся половины сезона.
К сожалению, "Kaffnom ты не был, но и до вершин не добрался" точно описывает что прошлый, что нынешний ТТХ, и не уверен, что другой тренер сможет кардинально поменять ситуацию, проклятие что-ли какое на нём.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 11:11
Конте с этим составом не может выиграть даже Кубок Лиги.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:02
Судя по нынешним результатам, никто продлевать его не будет. До работает до лета и уйдёт. А результаты действительно не важные и вряд-ли в ближайшее время что то то резко улучшится в положительную сторону. Нужна свежие приливы в команду усиление. И новый тренер который принесет з собой что то новое в команду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:29
Обычная история, тренерская колода перетасуется и всё поёдет по обычному кругу... Клопп в курятник, Конте в Ливерпуль...)
Loko57
Loko57
вчера в 10:19
Здесь у Конте явно не получилось.
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